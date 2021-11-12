Основатель WikiLeaks Ассанж получил разрешение на женитьбу в тюрьме

Джулиан Ассанж и Стелла Морис обручены пять лет, имеют двух сыновей.

Основатель WikiLeaks Ассанж получил разрешение на женитьбу в тюрьме
Фото: injuredly.com

Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж получил разрешение Королевской прокуратуры на женитьбу на невесте Стелле Моррис в британской тюрьме.

Об этом сообщает The Guardian.

Свадьба состоится в стенах тюрьмы. По предварительным данным, пара может жениться в декабре из-за ограниченного количества приглашенных гостей из заключенных.

Ранее Ассанж и Моррис подали в суд на главу министерства юстиции Великобритании Доминика Рааба, поскольку им не разрешали жениться. Пара заявила, что государство создает препятствия для их женитьбы из-за политической войны властей Соединенных Штатов против основателя WikiLeaks.

Ассанж и Стелла Морис обручены пять лет, у них двое сыновей. С мая этого года они пытались получить разрешение на женитьбу в тюрьме. По словам Стеллы Морис, с 2015 года она воспитывает детей самостоятельно.

Джулиан Ассанж находится под стражей в Великобритании, его содержат в тюрьме Белмарш. В мае 2019 года американское Министерство юстиции выдвинуло против Ассанжа 17 обвинений, позже прибавив еще одно. Его обвиняют в обнародовании секретных документов. В США Ассанжу грозит до 175 лет тюрьмы.

По данным Вашингтона, Ассанж помог американскому военнослужащему Брэдли Мэннингу (впоследствии сменил пол и стал Челси Мэннинг) получить доступ к секретным материалам, касающимся военных операций США в Ираке и Афганистане. В результате публикации этих материалов на WikiLeaks общественности стало известно о ряде преступлений.

В 2012 году Ассанж скрылся в посольстве Эквадора в Лондоне, опасаясь ареста по европейскому ордеру, выданному Швецией на основании возбужденного дела об изнасиловании. В частности он считал, что Швеция может экстрадировать его в США. Позже шведские органы юстиции прекратили предварительное расследование в отношении создателя WikiLeaks.

В апреле 2019 года Ассанжа арестовала полиция Великобритании. Полицейские предъявили ордер, выданный в июне 2012 года за неявку обличителя на судебное заседание по повестке. Основателя WikiLeaks тогда лишили убежища, ссылаясь на нарушение международных конвенций, и разрешили британской полиции зайти в посольство и арестовать Ассанжа.

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