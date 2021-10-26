Украина победила по делу "Скифского золота" в Апелляционном суде Амстердама

Украина одержала победу в Апелляционном суде Амстердама по делу так называемого Скифского золота – коллекции экспонатов крымских музеев, предоставленных Амстердамскому археологическому музею Алларда Пирсона для выставки "Крым - золотой остров в Черном море".

О победе сообщил в Twitter президент Владимир Зеленский.

"Долгожданная победа Украины в суде Амстердама! «Скифское золото» вернется в Украину. Благодарен суду за справедливое решение, а командам Минюста, МИД и Минкультуры и информационной политики за результат. Мы всегда возвращаем свое. Сначала вернем «скифское золото», а потом и Крым", – написал президент.

В 2016 году окружной суд Амстердама принял решение вернуть Украине экспонаты крымских музеев. Предметом спора была коллекция из 565 экспонатов, предоставленных Амстердамскому археологическому музею Алларда Пирсона для выставки "Крым – золотой остров в Черном море".

Выставка проходила в 2014 году и завершилась после оккупации Крыма РоSSийской Федерацией. Согласно украинскому законодательству, музейные объекты являются частью музейного фонда Украины и Министерство культуры Украины должно решить, куда вернутся объекты с выставки.

Крымские музеи настаивали на неразрывности коллекций и том, что экспонаты, вывезенные из Крыма до оккупации его Россией , должны вернуться в музеи, откуда были взяты.

В связи с этим в августе 2017 года музеи оккупированного Крыма подали апелляционную жалобу на решение окружного суда Амстердама.

Украина несколько раз просила об отводе судей при рассмотрении апелляции. Председательствующего судью подозревали в предвзятости из-за связи с адвокатами крымских музеев. В отводе отказали, однако после предоставления дополнительных доказательств решили все так изменить судью. В ноябре прошлого года был назначен новый судья.