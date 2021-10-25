Медицинский коллапс в Украине обусловлен кризисом доверия граждан к государству, - Рудык

Не вакцинируются люди по той же причине, считает политик.

Медицинский коллапс в Украине обусловлен кризисом доверия граждан к государству, - Рудык
Фото: goloszmin.org

Медицинский коллапс в Украине обусловлен кризисом доверия граждан к государству, а также нулевыми попытками со стороны правительства системно построить продвижение вакцинации в стране. Такое мнение высказала лидер партии «Голос» Кира Рудык.

«Очень легко упростить причину неготовности большинства украинцев вакцинироваться до низкого уровня сознания граждан или недоверия конкретно к президенту или его чиновникам. Первая позиция очень удобна для власти - это оправдывает ее бездействие. Вторая позиция очень удобна для нас, политиков в оппозиции. Однако упрощать причины катастрофически низкого уровня вакцинации не стоит. Я вижу главную причину этого феномена в чрезвычайно низком уровне доверия украинцев к собственным государственным институтам, к которому добавляется комплекс других причин», - отметила Кира Рудык.

Уровень доверия человека к государству измеряется, в частности, готовностью доверить ему свое здоровье, отмечает глава партии. В большинстве европейских стран, которые успешно вакцинировали своих граждан (Дания, Португалия, Испания, превысившие 80% вакцинированных взрослых), уровень доверия граждан к государственным институтам и церкви (активно вступала в агитацию за вакцинацию) находится на самых высоких позициях среди стран Европейского Союза .

«Доверие гражданина к государству - это очень фундаментальный, сложный, системный процесс. И если его нет, его не сформирует «президент из народа» или показательный «расстрел коррупционеров», как у нас любят спекулировать популисты. Доверие граждан к государству формируется опытом позитивного сотрудничества. Каждый день. Потому президенты, депутаты, министры, даже судьи для большинства украинцев - далеко, а полиция, налоговая, коммунальная больница, ЦНАП, школа, местное самоуправление - рядом. И какой опыт большинство украинцев получает ежедневно, когда думает о взаимодействии с государством? Предприниматели, люди дела каждый день сталкиваются с нестабильными правилам игры, постоянными налоговыми изменениями, непрозрачными правилами, давлением со стороны государства», - подчеркнула Кира Рудык.

Она отметила, что граждане, которые сталкиваются с любыми государственными сервисами, десятилетиями сталкиваются с вымогательством и низким качеством практически любых государственных услуг. А из таких составляющих: дискомфорт при взаимодействии с государством каждый день; коррупция, которая видна невооруженным глазом; ложь «больших» политиков с экранов телевизора - формируется отношение граждан к государству.

«Что государство начало делать в первую очередь, когда началась пандемия? Государство начало врать. Некомпетентные министры здравоохранения - до назначения Виктора Ляшко их было трое - не хотели общаться с обществом. Правительство не хотело общаться с обществом. Даже президент, вместо того, чтобы успокоить людей и возглавить борьбу с коронавирусом, решил, что активность в борьбе с пандемией может ударить по рейтингу. Коронавирус и кризис, который он принес украинской медицине, украинской экономике, государству и каждому из нас, сделал фундаментальную проблему недоверия к государству особенно яркой», - подытожила Кира Рудык.

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