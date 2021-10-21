Шабунин: кандидаты в судьи КСУ не могут ответить на элементарные вопросы

Глава правления "Центра противодействия коррупции" Виталий Шабунин заявил, что участники конкурса на должность судьи Конституционного суда, который проводит Офис президента, не могут ответить на элементарные вопросы.

Об этом он написал в своем фейсбуке.

"Офис Зеленского превращает конкурс в КСУ в цирк, от которого вчера челюсти отпали даже у опытных послов. КГБшник Погорецкий (которого в КСУ тянет [заместитель руководителя Офиса президента] Татаров) не может ответить на элементарный вопрос. Следующая претендентка на судью КСУ не знает значения латинского выражения Dura lex sed lex. Но этому на первом курсе в университете учат!" - возмутился он.

Накануне Центр противодействия коррупции и ряд других общественных организаций призвали президента Владимира Зеленского пока не назначать новых судей КС, избранных на этом конкурсе, а членов конкурсной комиссии - не принимать решение о завершении конкурса, пока Зеленский не даст такого обещания.

Напомним, что президент Украины назначает треть состава Конституционного Суда - шесть судей.

Судей Владимира Мойсика, Василия Лемака, Виктора Колесника и Сергея Головатого назначил предыдущий президент Петр Порошенко.

Еще двое - Александр Тупицкий и Александр Касминин - были назначены Виктором Януковичем.

В марте 2021 года Владимир Зеленский отменил указы Януковича о назначении Тупицкого и Касминина, но Верховный Суд признал это решение президента противоправным.

Дело еще будет рассматривать Большая палата Верховного Суда, но, независимо от окончательного решения, Тупицкий должен покинуть пост через несколько месяцев. Он был назначен в мае 2013 года, а срок полномочий судьи КСУ составляет девять лет. Касминин является судьей КСУ с сентября 2013 года, он должен оставаться на посту еще год.