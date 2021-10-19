Первого вице-премьера Любченко могут снять уже в ноябре, - источники

Первого вицепремьер-министра, министра экономического развития Алексея Любченко планируют снять. Вероятно, это произойдет уже в начале ноября, сообщили три источника LB.ua во фракции "Слуга народа".

По словам одного из сотрудников, "по Любченко действительно появилась информация. Правоохранительные органы предоставили информацию о «скрутках» по НДС. Они такого объема, что их невозможно скрыть. Уши очень сильно торчат. Поэтому будут убирать".

Еще один собеседник подчеркнул, что "ситуация может измениться. Ведь на самом деле Любченко очень близок к президенту. Он в любой момент может прийти и показать, как выросли доходы в бюджет. Это нравится президенту".

Третий нардеп добавил, что "на выход" из правительства, кроме министра экологии Романа Абрамовского в этот четверг, готовят и другие кандидатуры, но на начало ноября.

"Вместо Уруского (глава Минстратегпрому, вицепремьер - Ред.) кандидатом рассматривали по состоянию на Трускавец голову промышленного комитета Дмитрия Наталуху. Но после ситуации, когда он не голосовал за отставку спикера Дмитрия Разумкова, это уже под вопросом. Также уже давно много вопросов к работе министра обороны Андрея Тарана. Но пока, когда приехал министр из Штатов, этот вопрос отложили. Называют новым министром Ирину Верещук. Это под вопросом. Но в любом случае - это будет личный выбор президента. Руководительницу министерства соцполитики Марину Лазебную также готовят к отставке. Но до сих пор не могут подобрать замену", - отметил собеседник в "Слуге народа".

Напомним, о том, что Абрамовского снова рассматривают в качестве кандидата на увольнение из правительства, источники LB.ua сообщали еще в сентябре. Тогда собеседники в Кабмине также говорили, что пост может потерять министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко.

Кадровые вопросы "Слуги народа" собирались обсуждать на большом заседании фракции в Трускавце, однако затем этот вопрос отложили. Председатель парламента Руслан Стефанчук еще 14 октября говорил, что пока вопроса перестановок в Кабмине в повестке дня нет, но кадровые вопросы рассматриваются и без внесения в него.

Абрамовского назначили министром охраны окружающей среды и природных ресурсов в июне 2020-го. До этого он занимал должность заместителя главы этого министерства.

Абрамовский уже писал заявление на увольнение - в декабре 2020-го. По информации источников LB.ua, министром экологии собирались назначить исполнительного директора Ассоциации газодобывающих компаний Романа Опимаха. Впрочем нардеп Александр Качура в комментарии LB.ua сообщил, что "Слуга народа" на фракции согласовали все четыре кандидатуры на должности министров, кроме кандидата на должность Минэкологии. Позже нардепы сняли с повестки дня освобождение Абрамовского.