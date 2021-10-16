Тернопольская область перешла в "желтую" карантинную зону, - Минздрав

"Оранжевыми" являются 16 областей.

Тернопольская область перешла в "желтую" карантинную зону, - Минздрав
Фото: 05453.com.ua

В Украине в "оранжевой" карантинной зоне эпидемической опасности распространения коронавируса находятся 16 областей. Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Оранжевыми" являются Волынская, Днепропетровская, Донецкая, Житомирская, Запорожская, Киевская, Луганская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая, Черкасская, Черновицкая и Черниговская области.

Тернопольская, которая вчера находилась в этом списке, сегодня, 16 октября, стала "желтой".

Напомним, 15 октября Херсонская область вошла в "красную" зону эпидемической опасности распространения коронавируса.

С понедельника, 18 октября, "красными" станут Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области.

Совет национальной безопасности и обороны Украины прогнозирует, что пик осенней волны COVID-19 придется на период с 20 октября по 5 ноября.

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