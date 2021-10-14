Зеленский на Хортице присвоил почетные наименования воинским частям ВСУ

Президент находится с рабочей поездкой в Запорожской области.

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский находится с рабочей поездкой в Запорожской области, где он принял участие в торжествах по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

Глава государства принял участие в церемонии принесения торжественной клятвы лицеистами Запорожского областного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой "Защитник", Криворожского лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой и Луганского областного лицея-интерната с усиленной военно-физической подготовкой "Кадетский корпус имени героев Молодой гвардии", состоявшейся на острове Хортица.

Обращаясь к лицеистам, Президент сказал, что сегодня, 14 октября, они рождаются как будущие защитники Украины.

"Вы представляете три различных учреждения: лицеи Запорожья, Кривого Рога и Луганска. У каждого - своя история, свои успехи, свои поводы для гордости, свои поводы для слез. Но общим - и это неизменно десятки лет - являются ваши ценности, выраженные в традиционном лозунге лицеистов: "Государство. Честь. Отвага", - подчеркнул он.

Фото: president.gov.ua

Зеленский отметил, что сегодня они приносят клятву в уникальном месте - природном и историческом комплексе "Хортица", который имеет сакральное значение для каждого украинца.

Президент Украины также вручил боевые знамена и присвоил почетные наименования воинским частям Вооруженных Сил, других военных формирований и правоохранительных органов.

В частности, 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование «Сичеславская». 54-й отдельный разведывательный батальон Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины получил почетное наименование «имени гетмана Михайла Тиши». 101-й отдельной бригаде охраны Генерального штаба Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование «имени генерал-полковника Геннадия Воробьева». 138-й зенитной ракетной бригаде Воздушных сил Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование «Днепровская».

164-я радиотехническая бригада Воздушных сил Вооруженных Сил Украины получила почетное наименование «Слободская». 91-му отдельном полку оперативного обеспечения Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины присвоено почетное наименование «Ахтырский». 138-му центру специального назначения (противодействия диверсиям и террористическим актам) Военной службы правопорядка в Вооруженных Силах Украины присвоено почетное наименование «имени князя Владимира Святославича». 1-я отдельная бригада Государственной специальной службы транспорта получила почетное наименование «имени князя Льва». 11-й бригаде Национальной гвардии Украины присвоено почетное наименование «имени Михаила Грушевского».

25-й бригаде охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины присвоено почетное наименование «имени князя Аскольда». 2-й полк Национальной гвардии Украины получил почетное наименование «Шосткинский». 19-му полку охраны общественного порядка Национальной гвардии Украины присвоено почетное наименование «Николаевский». 4-му пограничному отряду Государственной пограничной службы Украины присвоено почетное наименование «имени генерал-хорунжего Владимира Сикевича».

Фото: president.gov.ua

Боевое знамя 132-го отдельного разведывательного батальона Десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины получил командир батальона майор Василий Матиев. Боевое знамя 18-го отряда морской охраны Государственной пограничной службы Украины Президент вручил начальнику отряда капитану 1-го ранга Олегу Шикше. Боевое знамя Департамента военной контрразведки Службы безопасности Украины получил начальник Департамента военной контрразведки генерал-майор Сергей Левченко.

Напомним, сегодня, 14 октября, украинцы отмечают День защитников и защитниц Украины, украинского казачества и праздник Покрова Пресвятой Богородицы.