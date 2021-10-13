В Офисе президента опровергли манипуляции относительно цены на газ и тарифов

До 15.10.2021 года НАК «Нафтогаз Украины» готов подписать все договоры с потребителями социальной сферы.

Несмотря на высокие мировые цены на газ, центральная власть помогает органам местного самоуправления обеспечить население газом и установила специальную цену на топливо. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

«Сегодня звучит много манипуляций в прессе и из уст оппозиционных политиков относительно тарифов на отопление. Также некоторые «эксперты» и СМИ разгоняют панику из-за проведения заседаний областных комиссий техногенно-экологической безопасности (ТЭБ) и чрезвычайных ситуаций (ЧС) по объявлению чрезвычайных ситуаций с поставками газа в регионах», - сообщил Тимошенко.

Он отметил, что комиссии ТЭБ и ЧС собираются в областях исключительно для решения технических моментов с подписанием договоров на поставку газа. А голубого топлива в хранилищах достаточно для покрытия потребностей населения и социальной сферы.

«До 15.10.2021 года НАК «Нафтогаз Украины» готов подписать все договоры с потребителями социальной сферы (школы, садики, больницы). Цена на газ для нужд населения - 7,42 грн. По такой цене «Нафтогаз» продает топливо розничным поставщикам и теплогенерирующим компаниям для удовлетворения потребностей населения», - подчеркнул заместитель руководителя ОП.

Цена на газ для социальной сферы (для таких объектов, как школы и больницы) будет выше и составит 16,8 грн, с транспортировкой и НДС включительно.

«Достаточно разгонять панику. Цена на газ на рынке действительно зашкаливает, но государство всеми способами помогает местному самоуправлению преодолеть этот кризис. Среди прочего, с помощью спеццены», - добавил Тимошенко.

Напомним, во время заседания Конгресса местных и региональных властей 30 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду расти не будут ни для населения, ни для бюджетных учреждений.