Правительство усиливает ответственность за административные нарушения в сфере окружающей среды

Предлагается в ряде статей увеличить штрафы в 8-10 раз.

Правительство усиливает ответственность за административные нарушения в сфере окружающей среды
Фото: kmu.gov.ua

Правительство одобрило изменения в Кодекс Украины об административных правонарушениях в части усиления ответственности в сфере охраны природы и использования природных ресурсов.

Как отмечают в пресс-службе Минэкологии, большинство статей административного кодекса в сфере охраны окружающей среды не изменялись с 1997 года. Они не отвечают современным реалиям, а незначительный размер санкций за нарушение требований природоохранного законодательства не позволяет обеспечить надлежащий уровень защиты окружающей среды. Поэтому Минэкологии совместно с правоохранительными органами наработали соответствующие изменения.

Предлагается в ряде статей увеличить штрафы в 8-10 раз. А также дополнить Кодекс об админнарушении еще двумя новыми:

- статья 561 "Уничтожение и повреждение межевых, информационных и охранных знаков, квартальных и участковых столбов, противопожарных и природоохранных аншлагов, шлагбаумов на территориях и объектах природно-заповедного фонда";

- статья 18857 "Невыполнение законных требований и предписаний должностных лиц службы государственной охраны природно-заповедного фонда Украины".

"Усиливая административную ответственность, мы сможем избавиться от дисбаланса между фактическим размером причиненного вреда окружающей среде и суммой существующих штрафов", - сообщил министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Роман Абрамовский.

Напомним, в августе на ЛуганщинеСБУ поймала должностных лиц одного из больших химических предприятий на значительных нарушениях экологического законодательства.

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