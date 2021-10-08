Вражеский беспилотник пересек линию фронта на Луганщине

С начала этого периода в зоне боевых действий на востоке Украины зафиксировано 1 нарушение со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-служба Штаба ООС.

На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.

"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению", - говорится в сообщении.

Напомним, за прошедшие сутки, 6 октября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.