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2021-10-08
Вражеский беспилотник пересек линию фронта на Луганщине
Вероятно, речь идет о роSSийском беспилотнике "Орлан-10".
Фото: ukroboronprom.com.ua
С начала этого периода в зоне боевых действий на востоке Украины зафиксировано 1 нарушение со стороны роSSийско-оккупационных войск.
Об этом сообщает пресс-служба Штаба ООС.
На Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата, вероятно Орлан-10 с пересечением линии разграничения.
"Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению", - говорится в сообщении.
Напомним, за прошедшие сутки, 6 октября, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня.