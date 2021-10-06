Украина построит новое посольство в Анкаре

Правительство выделило почти 126 миллионов гривен.

Украина построит новое посольство в Анкаре
Будівля посольства України в Туреччині
Фото: Google Maps

Кабинет министров выделил 125,8 млн гривен на строительство нового посольства Украины в Турции.

Решение было принято на заседании правительства в среду, 6 октября.

В 2003 году правительства Украины и Турции подписали протокол о выделении земельных участков в Анкаре и Киеве для строительства помещений дипломатических миссий.

Украина передала земельный участок возле станции метро "Дружбы народов" (на пересечении Болсуновских, Кургановской и бульвара Дружбы Народов), а взамен получила землю в дипломатическом анклаве Оран города Анкары.

Там планируется построить новое трехэтажное разноуровневое здание в виде буквы "П" общей площадью 2677,63 кв. м. Отдельно планируется построить резиденцию для посла. Земельный участок хотят обустроить, построить там фонтан и рекреационную зону.

Проект предусматривает выделение 29,1 млн гривен в 2021 году и 96,69 млн гривен в 2022 году.

Напомним, что посольство Украины в Анкаре начало работу в январе 1993 года.

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