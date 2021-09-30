"Слуги" отправляются в Трускавец поездом: фото
Среди присутствующих - Николай Тищенко, Елизавета Богуцкая, Евгений Брагарь и другие.
Представители партии "Слуга народа" организованно отправляются на сборы в Трускавец с железнодорожного вокзала Киева.
Об этом сообщает корреспондент
Среди присутствующих - нардепы Николай Тищенко, Елизавета Богуцкая, Евгений Брагарь и другие.
Напомним, в июле 2019 года партия "Слуга народа" провела недельную "школу депутата" для своих представителей, избранных в Раду. Для проведения интенсива был избран самый дорогой отель Трускавца Rixos Prykarpattya. Согласно недавно опубликованному отчету, учеба "слуг народа" в Трускавце обошлась в 11,2 млн гривень.
На этот раз, как заявил нардеп Николай Тищенко, депутаты "Слуги народа" поедут на заседание с президентом частично за свой счет. На заседании депутатов с президентом и Кабмином будут "секторальные секции" по экономике, безопасности и международной политики.