"Слуги" отправляются в Трускавец поездом: фото

Среди присутствующих - Николай Тищенко, Елизавета Богуцкая, Евгений Брагарь и другие.

Фото: Анна Стешенко

Представители партии "Слуга народа" организованно отправляются на сборы в Трускавец с железнодорожного вокзала Киева.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua, которая находится на столичном вокзале.

Среди присутствующих - нардепы Николай Тищенко, Елизавета Богуцкая, Евгений Брагарь и другие.

Фото: Анна Стешенко
Фото: Анна Стешенко

Напомним, в июле 2019 года партия "Слуга народа" провела недельную "школу депутата" для своих представителей, избранных в Раду. Для проведения интенсива был избран самый дорогой отель Трускавца Rixos Prykarpattya. Согласно недавно опубликованному отчету, учеба "слуг народа" в Трускавце обошлась в 11,2 млн гривень.

На этот раз, как заявил нардеп Николай Тищенко, депутаты "Слуги народа" поедут на заседание с президентом частично за свой счет. На заседании депутатов с президентом и Кабмином будут "секторальные секции" по экономике, безопасности и международной политики.

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