На полигоне под Киевом погиб боец Нацгвардии

Смертельные травмы получил 24-летний боец Национальной гвардии Роман Олекса.

Во время учений на полигоне под Киевом погиб 24-летний боец Национальной гвардии со Львовщины Роман Олекса.

Об этом говорится в сообщении на странице Сокальского городского Совета.

"Трагически погиб на военном полигоне наш земляк, житель с. Завышень Роман Олекса. Роману было всего 24 года, он - участник АТО, воевал за нашу Независимость", - говорится в сообщении.

Роман Олекса
Фото: Сокальский горсовет
Роман Олекса

Как сообщает "Украинская правда" со ссылкой на пресс-офицера бригады быстрого реагирования Нацгвардии Максима Тарана, трагедия произошла 28 сентября на военном полигоне под Киевом. О том, что стало причиной смерти бойца, пока не сообщается, учитывая расследование.

"В ходе проведения учений на полигоне во время отработки полевого рейда трагически погиб наш солдат Роман Олекса. Во время выполнения упражнения военнослужащий получил тяжелые травмы. Романа немедленно доставили в больницу, но полученные травмы оказались несовместимы с жизнью. Тело воина отвезли в его родное село Завышень Львовской области. Командование части поехало к родителям оказывать всестороннюю помощь", - говорится в сообщении.

По факту смерти бойца Государственное бюро расследований открыло уголовное производство. Нацгвардия сотрудничает со следствием.

Напомним, в четверг, 30 сентября, в районе боевых действий на Донбассе погиб украинский военнослужащий.

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