РоSSийская делегация в ТКГ предлагала голосовать вопреки принципам ОБСЕ

Эти попытки навязать свои предложения за рамками повестки дня не нашли понимания.

РоSSийская делегация в ТКГ предлагала голосовать вопреки принципам ОБСЕ
Зал перемовин ТКГ в Мінську
Фото: Facebook/Ірина Геращенко

РоSSийская делегация в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины выдвинула предложения проводить голосование вопреки принципам принятия решений ОБСЕ.

Об этом по результатам вчерашнего заседания в режиме видеоконференции сообщили в Facebook украинской делегации в ТКГ.

"Следует отметить, что на этот раз роSSийская делегация повела себя несколько странно. В частности, роSSийские представители выдвинули предложения по « ... общему голосованию» по отдельным собственным инициативам, «... голосованию по умолчанию» и тому подобные вещи, которые противоречат практике переговоров и нарушают принципы принятия решений в ОБСЕ, предусматривающие принятие всех решений исключительно консенсусом", - говорится в сообщении.

Украинская делегация отметила, что эти попытки навязать свои предложения за рамками повестки дня не нашли понимания ни у представителей Украины, ни у представителей ОБСЕ.

В ходе заседания была разблокирована работа гуманитарной подгруппы.

Также Украинская сторона направила соответствующие ноты в ОБСЕ о грубых нарушениях режима прекращения огня роSSийскими вооруженными формированиями и потерях со стороны Украины.

Кроме того, в рамках подгруппы по социальным и экономическим вопросам обсуждались вопросы водоснабжения по обе стороны линии разграничения и организации визита инспекторов МАГАТЭ на неподконтрольные территории.

Следующее заседание запланировано на 13 октября.

Напомним, что 25 августа после перерыва возобновилась работа ТКГ. Однако делегация РоSSийской Федерации вновь пыталась сорвать работу гуманитарной подгруппы и привлечь к работе Майю Пирогову, осужденную в Украине за терроризм.

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