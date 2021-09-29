Главы МОН и МОЗ рассказали, как будет происходить обязательная вакцинация педагогов и чиновников

"Обязательная не значит принудительная".

Главы МОН и МОЗ рассказали, как будет происходить обязательная вакцинация педагогов и чиновников
Фото: Макс Требухов

Министр здравоохранения Виктор Ляшко и министр образования Сергей Шкарлет во время встречи с журналистами рассказали, как будет происходить обязательная вакцинация педагогов и чиновников.

"Сейчас, например, в МОН было 120 невакцинированных сотрудников, - говорит Сергей Шкарлет. - Мы спросили, кто хотел бы привиться, согласились 70 человек. Они имеют вакцины на выбор. После приезжает мобильная бригада и вакцинирует".

Виктор Ляшко отметил, что принудительно прививать никого не будут.

"Обязательная не значит принудительная, - говорит Виктор Ляшко. - Будет перечень обязательных профессий, которфе должны вакцинироваться. Мы остановились на педагогах всех уровней, на представителях администраций всех уровней. После вступления в силу приказа работодатель имеет право отстранить невакцинированных работников от работы без сохранения заработной платы. Мы также пропишем четкий перечень медицинских противопоказаний к вакцинации".

Также министр здравоохранения сообщил, что эксперты МОЗа и врачи регулярно проводят разъяснительную работу для департаментов образования о вакцинации.

На прошлой неделе министр здравоохранения Виктор Ляшко объявил о введении обязательной вакцинации против коронавирусной болезни для сотрудников образования и чиновников.

По данным главы МОЗ Виктора Ляшко, по состоянию на 29 сентября в Украине хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили уже 72% педагогов.



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