Главы МОН и МОЗ рассказали, как будет происходить обязательная вакцинация педагогов и чиновников
"Обязательная не значит принудительная".
Министр здравоохранения Виктор Ляшко и министр образования Сергей Шкарлет во время встречи с журналистами рассказали, как будет происходить обязательная вакцинация педагогов и чиновников.
"Сейчас, например, в МОН было 120 невакцинированных сотрудников, - говорит Сергей Шкарлет. - Мы спросили, кто хотел бы привиться, согласились 70 человек. Они имеют вакцины на выбор. После приезжает мобильная бригада и вакцинирует".
Виктор Ляшко отметил, что принудительно прививать никого не будут.
"Обязательная не значит принудительная, - говорит Виктор Ляшко. - Будет перечень обязательных профессий, которфе должны вакцинироваться. Мы остановились на педагогах всех уровней, на представителях администраций всех уровней. После вступления в силу приказа работодатель имеет право отстранить невакцинированных работников от работы без сохранения заработной платы. Мы также пропишем четкий перечень медицинских противопоказаний к вакцинации".
Также министр здравоохранения сообщил, что эксперты МОЗа и врачи регулярно проводят разъяснительную работу для департаментов образования о вакцинации.
На прошлой неделе министр здравоохранения Виктор Ляшко объявил о введении обязательной вакцинации против коронавирусной болезни для сотрудников образования и чиновников.
По данным главы МОЗ Виктора Ляшко, по состоянию на 29 сентября в Украине хотя бы одну дозу вакцины от COVID-19 получили уже 72% педагогов.