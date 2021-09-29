РоSSийские наемники восемь раз открывали огонь на Донбассе

Двое военных получили ранения.

РоSSийские наемники восемь раз открывали огонь на Донбассе
Фото: facebook/ОТУ «Північ»

За прошедшие сутки, 28 сентября, интенсивность боевых действий на линии соприкосновения по сравнению с предыдущими сутками не изменилась. РоSSийско-оккупационные войска восемь раз нарушили режим прекращения огня, один раз - с применением запрещенного минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В направлении Крымского вооруженные формирования дважды вели прицельный огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Вблизи Павлополя роSSийские наемники два раза открывали плотный огонь из автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия.

Также дважды под обстрел попали наши позиции неподалеку от Каменки. Первый обстрел враг совершил из станковых противотанковых гранатометов, второй - из запрещенных минометов калибра 120 мм.

Кроме того, в Донецкой области зафиксировано применение двух вражеских беспилотников, с помощью которых враг сбросил ВОГ-17 в районе населенных пунктов Лебединское и Широкино.

В результате боевых действий двое военнослужащих получили огнестрельные ранения. Воины находятся в лечебном учреждении, состояние их здоровья - удовлетворительное.

С начала текущих суток, 29 сентября, со стороны роSSийско-оккупационных войск были зафиксированы два нарушения режима прекращения огня. В районе Золотого-4 оккупанты вели прицельный обстрел наших позиций из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а также стрелкового оружия. Около населенного пункта Пески враг применил ручные противотанковые гранатометы и крупнокалиберные пулеметы.

"На вражеские провокации наши военнослужащие открывали адекватный ответный огонь, чем заставили противника прекратить обстрелы", - сообщили в штабе.

Напомним, накануне генеральный консул Германии в Донецке Таня Байер побывала в районе операции Объединенных сил и посетила контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская". Ее сопровождал помощник Командующего объединенных сил полковник Владимир Оленчук.

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