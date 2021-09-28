В Минске мужчина застрелил одного из силовиков, которые пришли к нему с обыском

Силовики убили мужчину ответным огнем.

В Минске мужчина застрелил одного из силовиков, которые пришли к нему с обыском
Фото: real-vin.com

Житель Минска застрелил из охотничьего ружья одного из сотрудников белорусского КГБ, которые пришли к нему домой с обыском.

Об этом сообщает Euroradio.

По предварительной информации, житель квартиры - сотрудник IT-компании EPAM Systems по имени Андрей С. Силовики убили мужчину ответным огнем.

Комитет госбезопасности Беларуси сообщил, что силовики проводили специальные мероприятия по отработке адресов, по которым могли находиться лица, причастные к террористической деятельности.

Следственный комитет Беларуси по факту смерти силовика возбудил уголовное дело по ч.2 ст.139 (убийство лица в связи с осуществлением им служебной деятельности).

Напомним, в июле в белорусском городе Столин силовики задержали 24-летнего гражданина Украины Павла Рабешко. В доме мужчины, имевшего вид на жительство в Беларуси, провели обыск, в котором участвовали пять сотрудников милиции.

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