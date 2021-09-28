"Слуги" предлагают назначить внеочередные выборы мэра Кривого Рога на 27 марта

Внеочередные выборы мэра Кривого Рога могут назначить на 27 марта 2022 года. Соответствующий проект постановления подали в Верховную Раду народные депутаты от "Слуги народа".

Об этом сообщает пресс-служба политсилы.

"Сегодня, вместе с заместителем председателя комитета, председателем подкомитета по вопросам выборов, референдумов и других форм непосредственной демократии Алиной Загоруйко, во исполнение решения комитета, инициировали проект постановления о назначении внеочередных выборов Криворожского городского головы Криворожского района Днепропетровской области, который зарегистрирован под №6116", - сказал глава Комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Андрей Клочко.

Отмечается, что проектом постановления предусматривается дать поручение ЦИК и Кабмину относительно организационного и финансового обеспечения проведения внеочередных выборов.

Кроме того, по словам Клочко, зарегистрированы проекты постановлений о назначении внеочередных выборов Зайцевского сельского головы Синельниковского района Днепропетровской области (№6114) и Часовоярского городского головы Бахмутского района Донецкой области (№6115).

Напомним, 15 августа мэра Кривого Рога Константина Павлова нашли со смертельным огнестрельным ранением на пороге его дома. Следствие считает, что речь идет о самоубийстве, совершенном по личным мотивам или из-за его пребывания на посту мэра.