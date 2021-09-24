Норвегия отменяет карантинные ограничения с субботы

Около 76% всех норвежцев получили хотя бы одну дозу вакцины, а 67% населения полностью привиты против ковида.

Правительство Норвегии отменило правила, ограничивающие социальное взаимодействие и влияющие на бизнес во время пандемии коронавируса. Карантин будет ослаблен с субботы, 26 сентября.

Об этом сообщает Reuters.

Премьер-министр Норвегии Эрна Сольберг сообщила, что больше не будет требоваться социальное дистанцирование, а ночные клубы и рестораны могут вернуться к работе.

"Прошел 561 день с тех пор, как мы ввели жесткие меры в Норвегии ... Теперь пришло время вернуться к нормальной повседневной жизни", - сказала она.

"Короче говоря, теперь мы можем жить, как всегда", - добавила Солберг.

По данным института общественного здравоохранения Норвегии, около 76% всех норвежцев получили хотя бы одну дозу вакцины, а 67% населения полностью привиты.

Напомним, в Норвегии с 4 января были введены новые карантинные ограничения, чтобы предотвратить новую волну распространения коронавируса. В частности, - действовал временный запрет на продажу алкоголя в ресторанах, барах, а также на различных мероприятиях.

Также Норвегия закрывала границы для иностранцев.