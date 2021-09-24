РоSSийские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе

Украинские военные открывали ответный огонь. Потерь в рядах ВСУ нет.

За прошедшие сутки, 23 сентября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные открывали ответный огонь. Потерь в рядах ВСУ нет.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в утренней сводке.

Так, в направлении Пивденного противник вел провокационный огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Крымского оккупанты совершили прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вечером враг трижды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в сторону Новолуганского.

"Военнослужащие Объединенных сил открывали ответный огонь, применяя разрешенные минскими договоренностями вооружения. Потерь среди украинских воинов нет", - говорится в сообщении.

В течение текущих суток, 24 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, 22 сентября оккупанты 12 раз нарушили режим тишины и ранили двух украинских военных.