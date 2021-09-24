РоSSийские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе

Украинские военные открывали ответный огонь. Потерь в рядах ВСУ нет.

РоSSийские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе
Фото: Олена Максименко

За прошедшие сутки, 23 сентября, вооруженные формирования РоSSийской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Украинские военные открывали ответный огонь. Потерь в рядах ВСУ нет.

Об этом сообщает пресс-центр операции Объединенных сил в утренней сводке.

Так, в направлении Пивденного противник вел провокационный огонь из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Вблизи Крымского оккупанты совершили прицельный обстрел украинских позиций из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Вечером враг трижды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в сторону Новолуганского.

"Военнослужащие Объединенных сил открывали ответный огонь, применяя разрешенные минскими договоренностями вооружения. Потерь среди украинских воинов нет", - говорится в сообщении.

В течение текущих суток, 24 сентября, нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск не зафиксировано.

Напомним, 22 сентября оккупанты 12 раз нарушили режим тишины и ранили двух украинских военных.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
На Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИДНа Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИД
Не уверен, должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется — МарченкоНе уверен, должно ли государство помогать тем, кто не вакцинируется — Марченко
Арахамия и Коломойский "обменялись шутками о законе об олигархах" на футболеАрахамия и Коломойский "обменялись шутками о законе об олигархах" на футболе
Тимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людейТимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людей
Бывшего киевского милиционера задержали по делу МайданаБывшего киевского милиционера задержали по делу Майдана
Блок рекламы


Похожие новости
СБУ на Донбассе обнаружила три схрона боевиков со взрывчаткой и противотанковыми минамиСБУ на Донбассе обнаружила три схрона боевиков со взрывчаткой и противотанковыми минами
Оккупанты 12 раз нарушили режим тишины и ранили двоих военныхОккупанты 12 раз нарушили режим тишины и ранили двоих военных
Президент Молдовы с трибуны ООН призвала вывести роSSийские войска из ПриднестровьяПрезидент Молдовы с трибуны ООН призвала вывести роSSийские войска из Приднестровья
РоSSийские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали огоньРоSSийские наемники пять раз нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали огонь
Стрельба в роSSийском университете: отец нападавшего воевал против Украины на ДонбассеСтрельба в роSSийском университете: отец нападавшего воевал против Украины на Донбассе
На Донбассе ранен военный ВСУНа Донбассе ранен военный ВСУ
Польша осудила голосование в роSSийскую Думы на Донбассе и в КрымуПольша осудила голосование в роSSийскую Думы на Донбассе и в Крыму
ЕС не признает роSSийские "выборы" в оккупированном Крыму и на ДонбассеЕС не признает роSSийские "выборы" в оккупированном Крыму и на Донбассе
США не признают роSSийские "выборы" на оккупированных территориях Украины, - ГосдепСША не признают роSSийские "выборы" на оккупированных территориях Украины, - Госдеп
Оккупанты восемь раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранен украинский боецОккупанты восемь раз нарушили "тишину" на Донбассе, ранен украинский боец
Последние новости
Подгружаем последние новости