Трем бывшим военным ВСУ и СБУ сообщили подозрение в пытках за проукраинские взгляды

Боевики издевались над пленными в незаконной тюрьме в Донецком телецентре.

Трем бывшим военным ВСУ и СБУ сообщили подозрение в пытках за проукраинские взгляды
Донецький телецентр
Фото: Сегодня

Двум бывшим военнослужащим Вооруженных сил Украины и экс-сотруднику Службы безопасности Украины в Донецкой области заочно сообщено о подозрении в издевательстве над пленными в незаконной тюрьме в Донецком телецентре.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

"Двое бывших военнослужащих ВСУ и экс-сотрудник СБУ, действуя во исполнение задач главарей террористической организации "ДНР", находясь на так называемых должностях "начальника Харцызского МРО МГБ "ДНР", "сотрудника отдела управления контрразведки МГБ "ДНР" и "военного коменданта военной комендатуры № 12 г. Ясиноватая "ДНР", в помещении одной из незаконных тюрем, обустроенной в захваченном боевиками Донецком телецентре, с апреля 2014 по май 2015 года жестоко обращались с захваченными гражданами за проукраинские взгляды", - говорится в сообщении.

Установлено, что во время допросов и незаконного содержания боевики применяли к мирным жителям пытки - систематически избивали руками и ногами. Также длительное время они удерживали потерпевших в нечеловеческих условиях без надлежащей медицинской помощи и питания.

В ОГП отмечают, что такие действия являются серьезными нарушениями международного гуманитарного права.

Двум бывшим украинским военнослужащим и экс-сотруднику СБУ заочно сообщили о подозрении в жестоком обращении с гражданским населением, совершенном группой лиц, и участии в террористической организации (ч.1 ст.28, ч.1 ст.438 и ч.1 ст.258-3 УК ).

В настоящее время решается вопрос об объявлении подозреваемых в розыск и обращении в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования.

Как сообщалось, большинство освобожденных из ОРДЛО в апреле 2020 года украинцев заявляли о пытках, избиениях, бесчеловечном обращении, применении психологического и сексуального насилия, унижении человеческого достоинства и тому подобное.

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