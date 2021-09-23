Заседание ВСК по "вагнергейту" состоится в пятницу, - Безуглая

Заседание запланировано на 14 часов.

Заседание ВСК по "вагнергейту" состоится в пятницу, - Безуглая
Мар’яна Безугла
Фото: sluga-narodu.com

Временная следственная комиссия Верховной Рады, которая рассматривает информацию по делу "вагнеровцев", проведет заседание в пятницу, 24 сентября.

Об этом в Facebook сообщила глава ВСК Марьяна Безуглая (фракция "Слуга народа").

"Заседание ВСК завтра в 14:00. Детали позже", - написала Безуглая.

Напомним, 29 июля под Минском задержали 33 членов ЧВК "Вагнер". 12 августа Офис генерального прокурора обратился в Генпрокуратуру Беларуси с запросами о выдаче 28 задержанных, поскольку их подозревают в участии в войне на Донбассе на стороне боевиков. Девять из них - граждане Украины. 14 августа стало известно, что Беларусь отдала РоSSии 32 из 33 задержанных "вагнеровцев". После чего ряд украинских СМИ сообщили, что СБУ и Главное управление разведки Минобороны готовили операцию по задержанию членов ЧВК "Вагнер".

Об операции якобы было известно украинской власти, а в результате утечки информации о ней узнали белорусские спецслужбы.

В Главном управлении разведки Минобороны эту версию опровергли, заявив, что поездка боевиков ЧВК "Вагнер", во время которой их задержали в Беларуси, является спецоперацией роSSийских спецслужб. Глава Офиса президента Андрей Ермак назвал это спланированной дезинформацией.

Отрицает украинскую операцию и президент Владимир Зеленский: "Это точно не была наша операция. Я точно понимаю, что идея этой операции - это была идея, скажем так, других стран, точно не Украины. И то, что Украину максимально втягивали в этот вопрос - это правда. И то, что этого не произошло, я считаю - слава Богу, что мы проявили вопрос субъектности в этом важном вопросе".

10 сентября Безуглая сообщила, что ВСК пришла к выводу, что непосредственно санкционированной спецоперации по принудительной посадке турецкого самолета с наемниками ЧВК Вагнера в Украине не было. Зато проводилось "специальное разведывательное мероприятие".

14 сентября заседание ВСК не состоялось из-за отсутствия кворума.

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