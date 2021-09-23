Зеленский поблагодарил депутатов за принятие закона об олигархах, несмотря на "очень много давления, интриг и даже шантажа"

Президент заявил, что теперь "для олигархов путь один - стать чистым бизнесом".

Зеленский поблагодарил депутатов за принятие закона об олигархах, несмотря на "очень много давления, интриг и даже шантажа"
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

Президент Владимир Зеленский отреагировал на принятие Радой во втором чтении закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительный экономический или политический вес в общественной жизни (олигархов).

Отныне, убежден глава государства, олигархической ветви власти в Украине больше не будет.

"Законодательная, исполнительная и судебная - да. А для олигархов путь один - стать чистым бизнесом", - пояснил он.

Зеленский уверен, что благодаря антиолигархическому закону Украина получает исторический шанс на построение цивилизованных и чистых отношений между крупным бизнесом и государством.

"Да, это многим политикам не нравится. Да, они хотят жить, как раньше, работая на олигархов. Да, было очень много давления на наших депутатов, очень много интриг и даже шантажа. Но закон принят. Я благодарен каждому депутату, который поддержал этот закон. 229 «за» от «слуг народа» и 279 «за» в целом в парламенте - это правильный сигнал", - отметил президент.

Напомним, законопроект №5599 23 сентября во втором чтении и в целом поддержали 279 народных депутатов. Кроме "Слуги народа", которая дала 229 голосов, за закон об олигархах проголосовали 18 депутатов "За будущее", 15 - фракции "Доверие", 11 от партии "Голос" и 6 внефракционных депутатов. Фракции ОПЗЖ и "Европейская солидарность" голосовали против, а "Батькивщина" воздержалась.

Депутаты проголосовали законопроект в предложенной комитетом редакции.

Фракция "Слуги народа" добилась включения законопроекта в повестку дня вопреки позиции главы ВР Разумкова и его рассмотрения по сокращенной процедуре, чтобы не заслушивать каждую из более тысячи поправок.

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