Киевсовет обратился в полицию из-за Беличанского леса

Киевский городской совет обратится в полицию о незаконном изменении границы столицы в пользу области. За такое решение на заседании 23 сентябре проголосовали 88 депутатов горсовета. Решение поддержали все фракции политсил, представленных в горсовете.

Депутаты считают, что решение Киевского областного совета от 09.09.2021 № 114-05 VIII принято в условиях превышения предоставленных законом полномочий, пишет ЧЕСТНО.

"Именно так горсовет отреагировала на то, что Киевский областной совет с подачи областной государственной администрации недавно утвердил схему планирования Киевской области. На этой схеме область самовольно отбирает в столицы часть Святошинского района - Беличанский лес вокруг пгт Коцюбинское. На карте этот участок залит красным цветом" , - пишет издание.

Фото: chesno.org

Секретарь горсовета Владимир Бондаренко отметил, что границы столицы последний раз были изменены в 1989 году, когда в Киев включили Осокорки. С тех пор границы оставались неизменными и должны быть внесены в Госжгеокадастр.

"То есть должностные лица Госжгеокадастра, которые не вносят границу, действуют во внеправовой образ", - резюмировал Бондаренко.

Активисты, которие 12 лет защищают Беличанский лес от застройщиков, удивлены таким решением области, поскольку она посягнула на территорию НПП "Голосеевский", границу которого ранее уже согласовала с Киевом .

Фото: chesno.org

В соответствии со ст. 85 Конституции Украины, образование и ликвидация районов, установление и изменение границ районов и городов, отнесение населенных пунктов к категории городов, наименование и переименование населенных пунктов и районов относится к полномочиям Верховной Рады Украины.

Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве " определяет, что границы Киева устанавливает Верховная Рада Украины по представлению Киевского городского совета, согласованному с соответствующими советами, с учетом исторических, социально-экономических и других особенностей территории в соответствии с действующим законодательством.

Что касается разработки и утверждения схем планирования территорий, то областной совет имеет на это право исключительно на своей территории в соответствии с требованиями ст. 11 закона "Об основах градостроительства".

Напомним, борьба за Беличанский лес продолжается с 2008 года. По мнению депутатов поселкового совета Коцюбинского, лес входит в границы этого населенного пункта. Поселковый совет разрешил вырубку деревьев и передал часть леса частным структурам под застройку.