Киевсовет обратился в полицию из-за Беличанского леса

Депутаты считают изменение границы столицы в пользу области незаконной.

Киевсовет обратился в полицию из-за Беличанского леса
Речка Любка на территории Беличанского леса, части Голосеевского национального природного парка
Фото: wikipedia.org

Киевский городской совет обратится в полицию о незаконном изменении границы столицы в пользу области. За такое решение на заседании 23 сентябре проголосовали 88 депутатов горсовета. Решение поддержали все фракции политсил, представленных в горсовете.

Депутаты считают, что решение Киевского областного совета от 09.09.2021 № 114-05 VIII принято в условиях превышения предоставленных законом полномочий, пишет ЧЕСТНО.

"Именно так горсовет отреагировала на то, что Киевский областной совет с подачи областной государственной администрации недавно утвердил схему планирования Киевской области. На этой схеме область самовольно отбирает в столицы часть Святошинского района - Беличанский лес вокруг пгт Коцюбинское. На карте этот участок залит красным цветом" , - пишет издание.

Фото: chesno.org

Секретарь горсовета Владимир Бондаренко отметил, что границы столицы последний раз были изменены в 1989 году, когда в Киев включили Осокорки. С тех пор границы оставались неизменными и должны быть внесены в Госжгеокадастр.

"То есть должностные лица Госжгеокадастра, которые не вносят границу, действуют во внеправовой образ", - резюмировал Бондаренко.

Активисты, которие 12 лет защищают Беличанский лес от застройщиков, удивлены таким решением области, поскольку она посягнула на территорию НПП "Голосеевский", границу которого ранее уже согласовала с Киевом.

Фото: chesno.org

В соответствии со ст. 85 Конституции Украины, образование и ликвидация районов, установление и изменение границ районов и городов, отнесение населенных пунктов к категории городов, наименование и переименование населенных пунктов и районов относится к полномочиям Верховной Рады Украины.

Закон Украины "О столице Украины - городе-герое Киеве" определяет, что границы Киева устанавливает Верховная Рада Украины по представлению Киевского городского совета, согласованному с соответствующими советами, с учетом исторических, социально-экономических и других особенностей территории в соответствии с действующим законодательством.

Что касается разработки и утверждения схем планирования территорий, то областной совет имеет на это право исключительно на своей территории в соответствии с требованиями ст. 11 закона "Об основах градостроительства".

Напомним, борьба за Беличанский лес продолжается с 2008 года. По мнению депутатов поселкового совета Коцюбинского, лес входит в границы этого населенного пункта. Поселковый совет разрешил вырубку деревьев и передал часть леса частным структурам под застройку.

Однако власти Киева считают, что лес входит в пределы столицы. Они добилась судебного решения о возвращении Беличанского леса в собственность Киева.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Послы стран G7 призвали к скорейшему выдвижению экспертов в Этический совет ВСППослы стран G7 призвали к скорейшему выдвижению экспертов в Этический совет ВСП
На Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИДНа Генассамблее ООН обсудят вопросы оккупированных территорий Украины, - МИД
МВФ подтвердил виртуальный визит миссии в Украину в сентябре, но дату не назвалМВФ подтвердил виртуальный визит миссии в Украину в сентябре, но дату не назвал
Тимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людейТимошенко: законопроект о дерегуляции трудовых отношений нарушает права работающих людей
Бывшего киевского милиционера задержали по делу МайданаБывшего киевского милиционера задержали по делу Майдана
Блок рекламы


Похожие новости
Киевсовет согласовал назначение Крищенко заместителем КличкоКиевсовет согласовал назначение Крищенко заместителем Кличко
Киевсовет рассмотрит назначение Крищенко заместителем Кличко и увеличение уставного капитала "Киевтеплоэнерго" на 2 млрдКиевсовет рассмотрит назначение Крищенко заместителем Кличко и увеличение уставного капитала "Киевтеплоэнерго" на 2 млрд
Байден и Макрон проведут переговоры из-за скандала с подводными лодками для АвстралииБайден и Макрон проведут переговоры из-за скандала с подводными лодками для Австралии
В Украине изменили порядок пересечения границы из-за ситуации с COVID-19В Украине изменили порядок пересечения границы из-за ситуации с COVID-19
Журналистское объединение OCCRP прекратило работу в РоSSии из-за угрозы репрессийЖурналистское объединение OCCRP прекратило работу в РоSSии из-за угрозы репрессий
Верховный Суд обратился в СБУ за разъяснениями по делу о закрытии "каналов Медведчука"Верховный Суд обратился в СБУ за разъяснениями по делу о закрытии "каналов Медведчука"
Заседание ВСК по "вагнеровцам" не состоялось из-за отсутствия кворума, - БурбаЗаседание ВСК по "вагнеровцам" не состоялось из-за отсутствия кворума, - Бурба
В Карпатах прекращается сплошная вырубка леса, - глава ГослесагентстваВ Карпатах прекращается сплошная вырубка леса, - глава Гослесагентства
Из-за подделки документов о COVID-вакцинации в Украине открыли около 80 уголовных делИз-за подделки документов о COVID-вакцинации в Украине открыли около 80 уголовных дел
Девять человек погибли из-за аварии в шахте на неподконтрольной территории Луганской области, - СМИДевять человек погибли из-за аварии в шахте на неподконтрольной территории Луганской области, - СМИ
Последние новости
Подгружаем последние новости