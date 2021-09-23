Зеленский считает, что покушение на Шефира - это давление именно на него и подчеркнул, что "влиять на него невозможно"

Президент Владимир Зеленский прокомментировал покушение на убийство своего помощника Сергея Шефира и его водителя.

Об этом он рассказал в комментарии телеканалу "Дом".

"Я думаю, что сейчас у нас такой большой фундаментальной мафии нет ... Она же в свое время перешла в крупные финансовые группы. Обвинять их прямо не буду ... Я думаю, что мы будем ждать следствия", - сказал Зеленский.

Президент также предположил, что покушение - это давление именно на него. Однако он отметил, что влиять на него невозможно.

Зеленский также выразил уверенность, что расследование будет прозрачным и бескомпромиссным.

"Я думаю, что будут делать все, чтобы нашли (нападавших, - ред.). Тем не менее, мы живем в другое время. Покушения на убийства или убийства тех или иных журналистов к моему сроку, когда мы не понимали, что происходит, и не влияли на ситуацию ... Сейчас, мне кажется ,, правоохранительные органы гораздо более открыто работают ... Поэтому - никаких запугиваний, просто надо сделать свою работу", - добавил президент.

Напомним, покушение на Шефира произошло около 10 часов утра на автомобильной дороге, ведущей в Киев , когда помощник президента ехал на работу. Неизвестные злоумышленники выпустили в автомобиль, где находился Шефир, автоматную очередь. Три пули попали в водителя политика, но сам он не пострадал.

Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Шефир после покушения "целый, но в шоковом состоянии". Он также предположил, что покушение на Шефира могло быть "приветом" Зеленскому.

Зеленский назвал покушение на своего помощника "проявлением слабости" и пообещал "сильный ответ". В то же время он признал, что не знает заказчиков этого покушения.

В Кремле уже заявили, что не причастны к покушению на Шефира.