Совет судей начал отбор кандидатов в Этический совет ВСП

Документы можно подать до 21 октября.

Совет судей начал отбор кандидатов в Этический совет ВСП
Фото: Цензор

Совет судей Украины объявил о начале отбора на должность члена Этического совета по квоте ССУ.

Соответствующее решение принято 21 сентября, сообщает пресс-служба ССУ.

"Указанным решением утверждено Положение о проведении отбора на должность члена Этического совета, которое определяет условия и сроки осуществления отбора на должность члена Этического совета с целью формирования списка кандидатов в первый состав Этического совета по квоте Совета судей Украины", - сказано в сообщении.

Согласно документу, срок подачи кандидатами документов для участия в конкурсе - с 22 сентября по 21 октября 2021 года включительно.

Рассмотрение вопроса о включении в список кандидатов осуществляется на заседании Совета судей Украины по результатам собеседования на основе представленных документов путем обсуждения кандидатур и голосования.

Информация о времени и месте проведения собеседования публикуется на веб-сайте Совета судей Украины не позднее, чем за 5 дней до заседания.

"Неявка кандидата на собеседование не препятствует рассмотрению вопроса о включении его в список кандидатов. Собеседование может быть проведено в режиме видеоконференцсвязи", - сообщают в ССУ.

Напомним, 13 сентября ССУ начала рассматривать вопрос о кандидатах на должность члена Этического совета по своей квоте. Такие заявления подали шесть кандидатов, однако члены Совета не смогли делегировать своих кандидатов на должность члена Этического совета.

После этого президент Владимир Зеленский пообещал не допустить блокирования Советом судей судебной реформы.

16 сентября в Офисе президента состоялась встреча, по итогам которой послы "Большой семерки" призвали к более быстрому реформированию судебной системы в Украине.

Напомним, в начале августа президент Владимир Зеленский подписал законы о перезапуске ВККСУ и очистки ВСП. Принятие законопроекта о ВСП было одним из трех ключевых требований для получения транша МВФ.

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