Нынешняя волна COVID-19 может быть больше весенней, - КШЭ

Киевская школа экономики (KSE) признала начало новой вспышки COVID-19 в Украине. Она прогнозирует, что нынешняя волна будет напоминать весеннюю и может быть больше нее.

Об этом на брифинге во вторник сказал руководитель Центра экономики здравоохранения KSE Юрий Ганиченко.

"Достаточно долго мы не называли динамику, которая наблюдалась в Украине, вспышкой. Сейчас пошли взрывные темпы, которые уже соизмеримы с теми, которые мы наблюдали в Европе в течение последних трех месяцев. То есть можно констатировать, что в Украине пошла полноценная вспышка заболеваемости COVID-19", - сказал Ганиченко.

За последнюю неделю количество новых выражений увеличилось на 68%, и уже на следующей неделе заболеваемость в Украине может превысить среднеевропейскую в пересчете на 100 тысяч населения.

"Еще неделю назад мы говорили о тысяче госпитализаций в сутки, сейчас мы говорим о полторы тысячи в среднем в сутки. Потенциально на следующей неделе мы увидим еще большие показатели. Госпитализации над выписками преобладают на 60%, это говорит о том, что кровати будут все быстрее заполняться пациентами", - добавил он.

По его мнению, медицинская система Украины способна выдержать 8-8,5 тыс. госпитализаций в сутки в течение трех недель.

"Мы ожидаем, что текущая волна по своим характеристикам будет соответствовать предыдущей в плане того, что не будет такого долгого плато, как мы наблюдаем в Европе. Мы не ожидаем возвращения к зеленому уровню в этом году и ожидаем, что адаптивный карантин будет проявлять себя так, как во время весенней волны. Единственное, что эта волна потенциально может быть больше предыдущей", - сказал Ганиченко.

Киевская школа экономики прогнозирует, что Черновицкая область в течение недели попадет в "красную" зону. Следующими после нее могут стать Житомирская, Луганская, Львовская и Харьковская области.

"Рост заболеваемости соответствует желтому сценария КШЭ, при котором к концу этого месяца ожидается до 58 тысяч умерших [сейчас - 55 тысяч умерших]. Мы ожидаем, что это количество будет меньше, но приближенным", - сказал Ганиченко.

Напомним, что с 17 июня на территории Украины действует "зеленый" уровень эпидемической опасности, а практически единственным карантинным ограничением является необходимость носить маску в помещениях и транспорте.

С 23 сентября Украина перейдет в "желтой" зоны, усилив карантин.

С середины июля в Украине началось постепенное увеличение заболеваемости ковидом. За последнюю неделю было зарегистрировано почти 33 тысячи новых случаев болезни. Это на 68% больше, чем неделю назад.

Уровень вакцинации от коронавируса в Украине первой дозой - 15% от общего количества населения.