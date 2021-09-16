Нацсовет проверит "Первый независимый", чтобы узнать владельца

Конечным бенефициаром указана телеведущая Диана Панченко.

Нацсовет проверит "Первый независимый", чтобы узнать владельца
Фото: Перший незалежний

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил телеканалу "Первый независимый" (ООО "Тайм медиа") внеплановую выездную проверку структуры собственности.

На сайте Нацсовета сообщается, что решение связано с обращением Службы безопасности Украины.

"В документах, которые ООО «Тайм медиа» предоставило Национальному совету, его владельцем со 100% долей указано ООО «Медиахолдинг новости». По информации лицензиата, этой компанией владеют сразу 99 физических лиц, каждому из которых принадлежит по 1%. В то же время, как отмечается, 98 из них передали все свои доли в управление одному лицу - Панченко Диане Витальевне, которая также является одним из 99 совладельцев компании и указана ее конечным бенефициарным владельцем. Таким образом, в предоставленных документах лицензиат информирует только о 99% владения уставным капиталом компании, находящемся в управлении и собственности Панченко Дианы. То есть фактически информация о полном 100% владении компанией остается неизвестной", - говорится в сообщении.

Напомним, спутниковый телеканал "Первый независимый" создан бывшими работниками "телеканалов Медведчука": ZIK, "112 Украина" и NewsOne. Он работает по лицензии на круглосуточное спутниковое вещание, выданной в 2019 году.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против депутата Верховной Рады Тараса Козака (связан с Виктором Медведчуком) и записанных на него телеканалов 112, NewsOne и ZIK.

После этого телеканалы исчезли из эфира.

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