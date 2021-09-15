Кабмин продлил действие "зеленых" ковид-сертификатов со 180 до 365 дней

Их можно сгенерировать в приложении "Дія".

Кабинет министров продлил действие "зеленых" (полных) COVID сертификатов со 180 до 365 дней.

Об этом говорится в постановлении №954 от 13 сентября.

Согласно документу, в Украине будут действовать различные COVID-сертификаты: с информацией о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) и о выздоровлении от коронавируса.

Внутренние сертификаты будут "желтыми" и "зелеными", их можно сгенерировать в приложении "Дія".

"Желтые" сертификаты подтверждают вакцинацию одной дозой двухдозовой вакцины. Срок действия такого сертификата - 120 дней с момента прививки.

"Зеленые" сертификаты можно получить после второй прививки или с 14-го дня после вакцинации однодозовой. Срок действия сертификата - 365 дней.

Напомним, 19 августа Евросоюз официально признал соответствие европейским украинских COVID-сертификатов о вакцинации в "Дії".

Сообщалось, что цифровой сертификат будет действовать 180 дней (полгода) после прохождения полного курса вакцинации. Однако министр здравоохранения Виктор Ляшко отмечал, что в ЕС и ВОЗ изучают, можно ли продлить действие сертификата до 12 месяцев.

Первые COVID-сертификаты для вакцинированных появились в "Дії" в начале июля. 2 июля Кабмин опубликовал постановление о введении сертификата. Цифровые сертификаты в "Дії" и их копии в бумажной форме имеют одинаковую юридическую силу.