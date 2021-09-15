Оккупанты хотят построить на западе Крыма новый город
"Сейчас идут расчеты".
Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов объявил о намерении построить в Сакском районе на западе полуострова новый курортный город.
Об этом он заявил местному пропагандистскому ресурсу "Крыминформ".
"Западное побережье, там крупные игроки готовы построить населенный пункт с проживанием около 50 тысяч жителей. Это проживание и отдых в курортный сезон. На мой взгляд, идея правильная, поддержанная нами. Сейчас идут расчеты. Это Западный Крым, Сакский район, большие свободные площади. Есть понимание, что это будет востребовано", - сказал Аксенов.
Он выразил уверенность, что воды и электроэнергии на новый населенный пункт хватит.
По состоянию на 1 августа 2012 года все население Сакского района Крыма составляло 77 970 жителей.
Напомним, ранее издание BlackSeaNews и Институт Черноморских стратегических исследований опубликовали данные, согласно которым РФ увеличила количество россиян на территории оккупированного Крыма до миллиона человек.