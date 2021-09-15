Оккупанты хотят построить на западе Крыма новый город

Глава оккупационной администрации Крыма Сергей Аксенов объявил о намерении построить в Сакском районе на западе полуострова новый курортный город.

Об этом он заявил местному пропагандистскому ресурсу "Крыминформ".

"Западное побережье, там крупные игроки готовы построить населенный пункт с проживанием около 50 тысяч жителей. Это проживание и отдых в курортный сезон. На мой взгляд, идея правильная, поддержанная нами. Сейчас идут расчеты. Это Западный Крым, Сакский район, большие свободные площади. Есть понимание, что это будет востребовано", - сказал Аксенов.

Он выразил уверенность, что воды и электроэнергии на новый населенный пункт хватит.

По состоянию на 1 августа 2012 года все население Сакского района Крыма составляло 77 970 жителей.