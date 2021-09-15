Верховный Суд обратился в СБУ за разъяснениями по делу о закрытии "каналов Медведчука"

Кассационный суд в составе Верховного Суда продолжил рассмотрение дел о применении санкций к ООО "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ" и ООО "ТВ ВЫБОР".

Об этом сообщает Верховный суд.

14 сентября текущего года Кассационный суд в составе Верховного Суда продолжил рассмотрение дел №9901/45/21 и №9901/54/21 по искам ООО «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ» и ООО «ТВ ВЫБОР» соответственно. В них обжалован Указ Президента Украины от 2 февраля 2021 года №43/2021 «О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 2 февраля 2021 "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций) "», согласно которому применены санкции к истцам.

"В процессе судебных заседаний коллегия судей постановила протокольные решения, которыми поручила Службе безопасности Украины, которая является учреждением-разработчиком документов с грифом «Для служебного пользования», повторно решить вопрос об ознакомлении представителей истцов с этими документами и предоставить Суду письменный ответ по этому вопросу (в соответствии с п. 84 Типовой инструкции о порядке ведения учета, хранения, использования и уничтожения документов и других материальных носителей информации, содержащих служебную информацию, утвержденную Постановлением КМУ №736 от 19 октября 2016 года)", - говорится в сообщении.

Также суд сообщил, что во исполнение постановлений, вынесенных во время предыдущих заседаний по этим делам, истец, Совет национальной безопасности и обороны Украины, Служба безопасности Украины, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания предоставили дополнительные объяснения по делу.

"Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания в своих объяснениях отметил, что телеканалами на момент применения к ним санкций было прекращено вещание из-за отказа в продлении лицензий, срок действия которых истек за 1,5 года до применения санкций. В связи с этим Суд попросил СБУ , как инициатора санкций, предоставить дополнительные разъяснения, а именно: каким образом общества были лишены права осуществлять ту деятельность, которую к тому времени уже не осуществляли, и из-за действий, совершенных истцом, к ним применены санкции", - отметили в ВС.

Также суд попросил истцов разъяснить, к каким последствиям привела каждая санкция, примененная к обществвм. Во время судебных заседаний были заслушаны объяснения представителя истцов. В судебных заседаниях объявлен перерыв. Суд продолжит рассмотрение дела №9901/45/21 по иску ООО "НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ" 1 ноября, а дела №9901/54/21 по иску ООО "ТВ ВЫБОР" - 8 ноября.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против депутата Верховной Рады Тараса Козака (связан с Виктором Медведчуком) и записанных на него телеканалов 112, NewsOne и ZIK. После этого телеканалы исчезли из эфира и продолжили работу только на Youtube. По данным соцопроса, почти половина украинцев поддерживают закрытие телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.