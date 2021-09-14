Зеркаль назвала "далеким от реальности" заявление о запуске "Северного потока-2" с октября

Бывшая заместитель министра иностранных дел Елена Зеркаль считает "далекой от реальности" информацию о том, что роSSийский "Газпром" планирует начать подачу газа по "Северному потоку-2" уже с октября.

Об этом она написала в фейсбуке.

"Недавно анонсированная достройка "Северного потока-2" сопровождалась громкими заявлениями "Газпрома" о планах начать его эксплуатацию уже с октября по первой нитке, а с декабря - уже по обеим, о чем сообщал Bloomberg.

Это версия, которая очень нравится роSSийским власть имущим и раскручивается в СМИ , далека от реальности. Так же, как и позиция "Газпрома", который продолжает делать вид, что европейские правила к нему не применяются, несмотря на решение немецкого регулятора и суда", - отметила Зеркаль.

Она отметила, что запуск газопровода невозможен без сертификации его как независимого оператора газотранспортной системы.

Зеркаль напомнила, что 11 июня Nord Stream 2 AG на запрос немецкого регулятора BNetzA подала документы на сертификацию компании в качестве независимого оператора в предварительном порядке, а только 13 сентября в BNetzA заявили, что начали сертификацию, то есть получили все необходимые для рассмотрения документы.

"Начиная с 8 сентября, у BNetzA есть четыре месяца для рассмотрения заявки и подготовки отчета - до 8 января 2022). Далее немецкий регулятор передает отчет Еврокомиссии, как это предусмотрено измененной Директивой о газе, а у Еврокомиссии есть два месяца для собственного заключения и еще дополнительно два месяца, если это понадобится. Начало работы СП2 без разрешений не будет санкционированным. К тому же СП2 должен пройти внутреннюю проверку на предварительный ввод в эксплуатацию. Продолжительность этапа-до трех месяцев", - пояснила Зеркаль.

Кроме того, по ее словам, есть "технический вопрос" - до момента физического запуска газа по трубе она должна получить сертификат безопасности независимого международного сертификатора.

Nord Stream 2 AG отказывается комментировать, какая сертификационная компания будет обслуживать газопровод и привлечена ли эта компания к процессу предварительной проверки. Продолжительность этого этапа, по словам Зеркаль - от одного месяца до одного года.

"Как ни крути кубик, а заявления о полноценном запуске проекта 1 октября несколько переоценены", - отметила она.

Зеркаль также сообщила, что сегодня на встрече с госсекретарем Федерального министерства экономики и энергетики Германии Андреасом Файхтом он заверил, что "Северный поток-2" не будет запущен в коммерческую эксплуатацию до завершения сертификации.

Напомним, РоSSия завершила строительство "Северного потока - 2" 10 сентября. Перед тем глава правления "Газпрома" Алексей Миллер сказал, что первые поставки могут начаться уже в 2021 году.

Глава правления "Нафтогаза" Юрий Витренко на это ответил, что Германия не должна разрешить работу "Северного потока - 2" в коммерческом режиме. Он сказал, что газопровод действительно запустят в тестовом режиме для проверки работы, но это не значит, что трубу можно будет эксплуатировать.

Проект "Северный поток-2" предусматривает строительство и работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. После достройки "Северного потока" РоSSия получила инфраструктуру для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины.

По правилам газовой директивы ЕС , половина пропускной мощности "Северного потока - 2" должна быть зарезервирована для альтернативных поставщиков. Впрочем, по словам министра энергетики Германа Галущенко, даже если газопровод будет работать не на полную мощность, он может сократить транзит через Украину до критически низкого уровня 18 млрд кубометров газа.

Действующий транзитный контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" действует до конца 2024 года, и он обязывает РоSSию транспортировать через Украину минимум 40 млрд кубометров газа в год.