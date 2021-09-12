Президент МОК приехал к Зеленскому обсудить возможность Олимпиады в Украине

"Хочется, чтобы мы были такой страной".

Президент МОК приехал к Зеленскому обсудить возможность Олимпиады в Украине
Фото: president.gov.ua

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах приехал в Киев по приглашению президента Владимира Зеленского, чтобы обсудить возможность проведения в Украине Олимпийских игр.

Об этом Зеленский рассказал на совместном брифинге с Бахом во время посещения урбан-парка на ВДНХ.

"Часть нашего разговора сегодня будет касаться будущего Украины, сколько всего нужно сделать Украине, чтобы приблизить возможность нашего государства и стать страной, которая будет принимать Олимпийские игры. Хочется, чтобы мы были такой страной", - сказал президент Украины.

Напомним, министр спорта Вадим Гутцайт несколько недель назад говорил, что Украина нацелилась не на взрослые, а на юношеские Олимпийские игры. Они дешевле и проще в организации, объяснил тогда министр.

Планы провести Олимпиаду в Украине вынашивали также во времена бывшего президента Виктора Януковича. В мае 2010 года, через несколько месяцев после вступления в должность, он предложил подать заявку в Международный олимпийский комитет на проведение в Украине зимних Олимпийских игр 2022 года. Планировалось, что они состоятся во Львове.

После Революции достоинства Украина отозвала свою заявку. В 2019 президент Владимир Зеленский снова поднял вопрос проведения Олимпиады в Украине.

Примерно тогда же мэр Львова Андрей Садовый заявил, что город намерен подать заявку на проведение юношеских Зимних Олимпийских игр в 2028 году и Зимних Олимпийских игр в 2030 году.

В начале 2020 года тогдашний премьер Алексей Гончарук говорил, что Украина может претендовать на летнюю Олимпиаду-2032 вместе с Беларусью. Но через несколько месяцев отношения между Украиной и Беларусью резко испортились, а в 2021 году столицей Игр-2032 был избран австралийский Брисбен.

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