Витренко: "Северный поток-2" становится символом западной коррупции

"Газопровод не будет работать, если санкции в отношении дочерних компаний роSSийского газового монополиста будут усилены".

Глава НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко призвал Правительство США ужесточить санкции в отношении “Газпрома” за достройку "Северного потока-2".

Об этом он заявил в рамках второго дня форума YES, передает корреспондент Lb.ua.

Газопровод не будет работать, если санкции в отношении дочерних компаний роSSийского газового монополиста будут усилены, отметил он.

"Мы чувствовали, что происходило в последние несколько лет. У нас есть определенный успешный опыт, были введены санкции в 2019 году, и они фактически прекратили строительство этого трубопровода ("Северный поток"). Но на 90% с лишним он уже закончен", - заявил он.

Он напомнил, что "компании, которые подпадали под санкции, прекратили его строительство". "Если Правительство США введет такие санкции, то мы считаем, что европейские компании не будут покупать газ через этот трубопровод. Таким образом он не будет жизнеспособным. Мы считаем, что санкции нужно не смягчать, их надо усилить", - призвал он.

Обновление 10:44. Он отметил, что "Газпром" в настоящее время является единственной компанией, которая имеет доступ к украинской транзитной системе. "Это влияет на конкуренцию в Европе. Мы можем говорить о нарушении контракта. К сожалению, для Украины проблемы с "Северным потоком-2" - это становится символом западной коррупции. Там есть символическое значение и это $2 млрд для нас. Этот вопрос нашей безопасности", - сказал Витренко.

"Относительно этой геополитической проблемы, то замечу, что контракт был подписан в 2019 году, я (контракт, - ред.) лично подписывал и принимал участие в переговорах. Что касается немецкой стороны - были гарантии, а не переговоры как таковые", - добавил глава" Нафтогаза ".

"О вхождении Украины в новую эпоху, эпоху верховенства права должны говорить через призму существующих договоренностей в газовом секторе. У нас есть ожидания, что это даст определенные преимущества для Украины, когда Украина станет частью западного мира, более свободной, менее коррумпированной, где уважают принципы верховенства права. Часть этих договоренностей говорит о том, что другие также должны быть приобщены к газовой системе, а "Газпром" блокировал это для европейских компаний и ничего не делает по этому поводу. А другие мировые лидеры, которые могли бы что-то сделать - в основном ничего не происходит", - подытожил Витренко.

Напомним, 10 сентября роSSийский газовый монополист "Газпром" объявил о завершении строительства газопровода "Северный поток-2".

2 сентября глава "Газпрома" Миллер сказал, что первые поставки по "Северному потоку-2" могут начаться уже в 2021 году.

В то же время немецкий регулятор - Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur - заявил, что может наказать Nord Stream 2, если тот начнет коммерческие поставки газа в Германию без сертификации.

В декабре 2019 года Украина и РоSSия заключили новый транзитный договор на 2020-2024 годы.