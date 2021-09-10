"Мы начали строить дороги, как США в 30-х годах, чтобы не впадать в депрессию", - Зеленский на открытии YES

В этом году мероприятие посвящено глобальным вызовам и путям выживания для человечества.

"Мы начали строить дороги, как США в 30-х годах, чтобы не впадать в депрессию", - Зеленский на открытии YES
Володимир Зеленський
Фото: скрін

В Украине начали строить дороги, "чтобы не впадать в депрессию". Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на открытии форума Yalta European Strategy "После COVID = Перед катастрофой? Шаги к выживанию", который проходит в Мистецком Арсенале.

В этом году мероприятие посвящено глобальным вызовам и путям выживания для человечества.

"Мы научились выявлять вирус, затем научились его лечить, а главное - научились ценить наших медиков. И вопрос не в том, что подняли их зарплату, но мы подняли их самооценку, престиж профессии, чувство защищенности. Мы поняли все и имеем очень высокий процент сегодня и коек с кислородом ... в регионах люди теряли работу на местах, но мы создали рабочие места, мы начали строить дороги, как США, мне кажется, в 30-х, чтобы не впадать в депрессию, начали "Большую стройку", - заявил президент.

Он добавил, что государство "быстро строило дороги, по которым быстро можно было ехать "скорой".

По словам президента, "скорую помощь от государства получила и наша экономика, иммунитет которой выстоял без действительно финансовых поддержек крупных финансовых учреждений. Мы не получили финансовую помощь, но помогали нашим гражданам, как могли".

Часть выступления Зеленский посвятил обсуждению новых вызовов, с которыми столкнулся мир в ковидный период.

"В чем сложность новой реальности? В том, что она всегда будет для нас новой. Ее трудно описать в учебниках истории, потому что новая реальность - это не периоды, которые меняются раз в 30, 50 или 100 лет. Новая реальность сейчас - это год сегодня, месяц иногда, неделя, даже день. То, что вчера было невозможным, сегодня реально. То, что сегодня является реальным, завтра устарело", - отметил президент.

Он добавил, что на прошлом форуме YES говорили о счастье, на нынешнем - о выживании.

"Только за два года изменилось фундаментальное базовое понятие - "счастье". Счастье образца 2021-го и счастье образца 2019 - разные, как велосипед и "Тесла", - продолжил президент.

Он напомнил, что в сентябре 2019 года произошло освобождение украинских пленных и удерживаемых лиц, а такие понятия как "локдаун" и "ПЦР-тест" не были широко известны.

Сейчас же счастье, по словам Зеленского - это ноль смертей за сутки и от ковида, и на Донбассе.

Yalta European Strategy - ежегодный форум, где обсуждается европейское будущее Украины в глобальном контексте. YES способствует развитию новых идей, налаживает связи Украины с международными партнерами и поддерживает силы, выступающие за изменения в Украине, развивает сети тех, кто поддерживает новую Украину по всему миру.

Форумы YES были начаты с 2004 года. До 2013 года встречи проводились в Ялте, после оккупации Крыма были перенесены в Киев.

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