Зеленский подписал тайное решение о развитии военного флота

Программа рассчитана на 10 лет.

Президент Владимир Зеленский во вторник, 8 сентября, ввел в действие секретное решение Совета национальной безопасности и обороны о развитии Военно-морских сил Украины.

Об этом сообщается в указе №459/2021.

Публичная часть документа не содержит никакой информации об этом решении, кроме того, что оно рассчитано на период до 2031 года и было принято на заседании 20 августа.

Напомним, 19 августа Зеленский рассказал о планах построить новый военно-морской флот в три этапа до 2035 года.

Партнерами Украины в развитии флота выступают США (катера Island и Mark VI), Великобритания (противоминные корабли класса Sandown, строительство новых военных кораблей и двух баз ВМС) и Турция (строительство корветов типа Ada).

Также сообщалось о возможности изготовления в Украине датских военных кораблей типа "Кнуд Расмуссен".