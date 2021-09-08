ВР не приняла обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО

Статус MNNA определяет приоритетность развития отношений США со странами, которые его получили.

ВР не приняла обращение к Конгрессу США о предоставлении Украине статуса основного союзника вне НАТО
Фото: Wiki

Верховная Рада на внеочередном заседании 8 сентября не одобрила проект обращения к Конгрессу США о предоставлении Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО (MNNA или ОСП НАТО).

"За" проголосовали только 24 народных депутата при минимально необходимых 226.

В обращении отмечается, что Рада обращается к Конгрессу Соединенных Штатов Америки с просьбой об обеспечении предоставления Украине двустороннего статуса основного союзника Соединенных Штатов Америки вне НАТО на фоне военной агрессии РоSSии.

"Нахождение Украины в «серой зоне» международной безопасности, нарушение РоSSийской Федерацией действующих международных законодательных актов в сфере безопасности может угрожать каждому европейцу, а учитывая ядерный шантаж руководства РФ - и всему миру. Такая угроза будет оставаться до момента установления новых правил, усиленных волей наций и правительств свободного мира", - говорится в документе.

Депутаты считают, что важной составляющей ответа на такой вызов может быть углубление двустороннего партнерства между Украиной и Штатами.

"В международной политике существует опыт такого партнерства - Основной союзник США вне НАТО. Этот статус предоставлен как государствам, которые находятся в состоянии мира, таким, как Австралия, Новая Зеландия и Япония, так и государствам, находящимся под угрозой военных действий, таким, как Южная Корея, Афганистан или Израиль", - отмечается в обращении.

Подчеркивается, что Украина является подписантом Договора о нераспространении ядерного оружия и отказалась от третьего в мире по мощности арсенала ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности на основании Будапештского меморандума. В то же время РоSSия, которая также является его подписантом, начала вооруженную агрессию против Украины.

"Одним из обязательств стран-подписантов было воздержание от экономического давления, направленного на то, чтобы подчинить своим собственным интересам осуществление Украиной прав, присущих ее суверенитету. В случае, если Украина станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессии с применением ядерного оружия, страны-подписанты обязались добиваться немедленных действий с целью оказания помощи и защиты Украины", - добавляется в документе.

Отмечается, что с 14 апреля 2014 года до начала февраля 2021 года от боевых действий на Донбассе пострадали или погибли от 42 до 44 тысяч человек. Так, в результате войны погибли от 13 100 до 13 300 человек. Из них 3 375 гражданских лиц, около 4 150 украинских военных и примерно 5 700 боевиков. Кроме того, с начала боевых действий на Донбассе были ранены 29 500-33 500 человек. Из них от 7 до 9 тыс. гражданских, 9 700-10 700 украинских военных.

"По состоянию на сегодня наблюдается ухудшение ситуации на востоке Украины ввиду наращивания военного присутствия РоSSии около границ Украины и в оккупированном украинском Крыму, а также провокации РоSSии на оккупированной части востока Украины. Верховная Рада Украины просит Конгресс Соединенных Штатов Америки предоставить Украине статус основного союзника США вне НАТО (MNNA)", - суммируется в обращении.

Статус MNNA законодательно признан с 1989 года. Он определяет приоритетность развития отношений США со странами, которые его получили.

Посол Украины в США Оксана Маркарова отметила, что MNNA - статус для стран, которые не планируют или не могут в силу политических или географических причин вступить в НАТО. "Это точно не про нас", - сказала она.

Против этого обращения выступила и вице-премьер по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. "С точки зрения имиджа страны такая инициатива, за считанные дни после встречи двух лидеров (Владимира Зеленского и Джо Байдена. - Ред.), выглядит как сознательная и недальновидная политическая диверсия", - написала она в Facebook.

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