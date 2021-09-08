Меню в столовой Верховной Рады изменили

Народные депутаты Украины вернулись на свои рабочие места после летних каникул. У этому моменту в столовой Верховной Рады Украины появилось новое меню.

В столовой Верховной Рады изменили меню: сколько стоит обед народных депутатов

Позавтракать народные избранники могут омлетом за 42 гривны порция, яблочными блинчиками с медом – за 55 гривен.

На первое у нардепов борщ 51 гривна за порцию или окрошка – за 59 гривен. На второе овощной шашлык – 67 гривен, драники – 93 гривны за порцию.

На гарнир труженикам Верховной Рады предлагают отведать отварной рис, гречку или овощное пюре стоимостью до 44 гривен за порцию. К гарниру можно заказать судак в томате с овощами за 97 гривен порция, отварное филе судака за 84 гривны или рыбные котлеты – 43 гривны.

Из мясных блюд к обеду депутаты могут заказать котлеты из свинины за 60 гривен или паровые куриные котлеты по 39 гривен за порцию. Отварное куриное бедро обойдется в 51 гривну, а знаменитая котлета по-киевски – в 58 гривен.

В столовой Верховной Рады изменили меню: сколько стоит обед народных депутатов

Конечно же, в меню столовой украинского Парламента есть салаты. Самые дешевые овощные стоят от 32 гривен. Самые дорогие – "Царский" салат с семгой и "Капрезе" с сыром моцарелла обойдутся до 90 гривен за одну порцию

Самые дорогие блюда в депутатской столовой – из красной рыбы. К примеру, порция филе семги гриль обойдется в 182 гривны, а тартар с семгой и авокадо – в 241 гривну.

Съесть стаканчик желе на десерт нардепы могут за 33 гривны, а за кусочек чизкейка придется заплатить 39 гривен.


Шевченко Лилия, Тудей

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