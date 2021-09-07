Министр юстиции посмеялся над замечаниями Денисовой к законопроекту об олигархах

"Использовать борьбу с имущественной дискриминацией для защиты олигархов - инновационно и экзотично".

Министр юстиции посмеялся над замечаниями Денисовой к законопроекту об олигархах
Фото: Макс Требухов

Министр юстиции Денис Малюська посмеялся над замечаниями омбудсмена Людмилы Денисовой к законопроекту об олигархах.

"Оказывается, законопроект дискриминирует олигархов по имущественному признаку, что якобы нарушает Конституцию и Конвенцию о защите прав человека", - написал Малюська в фейсбуке.

В замечаниях Денисовой сказано, что включение олигархов в реестр "должно происходить при наличии определенных обстоятельств, таких как владение уставным капиталом естественной монополии или контроль над ней, наличием денежных активов, превышающих определенную стоимость". То есть, делает вывод омбудсмен, включению в реестр подлежат лица в зависимости от их имущественного положения, что запрещено Конституцией.

Всего замечания Денисовой содержат 16 пунктов с претензиями. Омбудсмен считает, что законопроект не может быть поддержан.

"Немного даже стало неудобно. Всегда считал, что защита от дискриминации по имущественному положению - это институт, придуманный и внедренный для защиты бедных, а не богатых. Идея использовать борьбу с имущественной дискриминацией для защиты олигархов - это инновационно и экзотично", - заявил по этому поводу министр.

Напомним, что законопроект об олигархах пока прошел только первое чтение.

Он предусматривает создание реестра олигархов по решению СНБО, ограничение их влияния на СМИ и предоставление "деклараций" о контактах с олигархами.

По действующей редакции законопроекта, олигархом является лицо, которое:

  • участвует в политической жизни
  • может влиять на средства массовой информации
  • обладает монополией на одном из рынков Украины и в течение одного года подряд поддерживает или усиливает монопольное положение;
  • имеет активы на сумму более одного миллиона прожиточных минимумов (сейчас это 2,27 млрд грн).

К законопроекту было подано более 1 200 поправок от депутатов.

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