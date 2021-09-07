Зеленский поздравил иудеев с новым 5782 годом

Президент отметил, что еврейская община - неотъемлемая часть культурной и религиозной жизни Украины.

Зеленский поздравил иудеев с новым 5782 годом
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поздравил украинских евреев с праздником Рош ха-Шана - еврейского Нового года.

Он отметил, что еврейская община является неотъемлемой частью культурной и религиозной жизни Украины.

"Искренние поздравления иудеям с праздником Рош ха-Шана, новым 5782 годом! Многовековая традиция собирает семьи вместе и дает сил на полный добром новый год. Еврейская община - неотъемлемая часть культурной и религиозной жизни Украины. Пусть Всевышний в Книге Жизни запишет вам хороший год! " - написал Зеленский в своем Twitter.

Напомним, празднование Рош ха-Шага в этом году приходится на 6-8 сентября. Начиная с 30 августа украинские пограничники оформили более 15 тысяч паломников-хасидов, прибывших в Умань на празднование.

Еще весной сообщали, что на Рош ха-Шана в Умани Украина будет впускать только вакцинированных хасидов. Однако уже сейчас в городе обнаружили первые случаи коронавируса среди прибывших паломников.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса паломничество из-за рубежа запретили. В 2019 и 2018 годах в торжествах участвовали примерно по 30 тысяч паломников. В этом году их ожидается более 50 тысяч.

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