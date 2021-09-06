Разумков об отставках в Кабмине: некоторые пойдут в "добровольно-принудительном формате"

Однако, эти вопросы вряд ли удастся рассмотреть на ближайшей пленарной неделе работы Рады.

Разумков об отставках в Кабмине: некоторые пойдут в "добровольно-принудительном формате"
Фото: facebook/Слуга Народу

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков не исключает, что некоторые министры могут уйти в отставку по собственному желанию уже этой осенью. При этом часть глав министерств, по его словам, может оставить Кабмин и в "добровольно-принудительном формате».

Об этом Разумков рассказал на брифинге.

Спикер парламента отмечал, что вопрос отставок министров вряд ли удастся рассмотреть на ближайшей пленарной неделе работы Рады.

"Отставки возможные... Действительно есть министры, к которым есть вопросы. К некоторым - и у меня лично. Я пока не буду переходить на фамилии... Есть те, кто, возможно, самостоятельно уйдет в отставку, а есть те, кто в "добровольно-принудительном формате" могут оставить Кабинет Министров Украины", - сказал Разумков.

Также он в очередной раз отметил, что сам в отставку не собирается.

Напомним, 22 августа президент Владимир Зеленский анонсировал грядущие отставки в Кабинете министров. Кого именно будет уволено или назначено, он не рассказал. В 2019 году Зеленский распустил Верховную Раду предыдущего созыва, что позволило ему получить в парламенте собственное большинство. С тех пор он неоднократно отмечал, что пока не собирается распускать Раду.

После этого несколько источников в "Слуге народа" и из руководства оппозиционной фракции рассказали LB.ua, что кадровые изменения произойдут в сентябре. Речь не идет об отставке всего правительства Дениса Шмыгаля. Однако, по информации источников, "на выход" готовят трех министров - министра обороны Андрея Тарана, вице-премьера и министра стратегических отраслей промышленности Олега Уруского и руководительницу Министерства социальной политики Марину Лазебную.

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