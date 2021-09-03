Экс-нардеп Ярынич проиграл суд против Ульяны Супрун

Иск о защите чести и достоинства остался без удовлетворения.

Экс-нардеп Ярынич проиграл суд против Ульяны Супрун
Фото: колаж Lb.ua

Экс-нардеп Константин Ярынич проиграл суд против экс-руководителя МОЗ Ульяна Супрун. Соответствующим решением Печерского районного суда Киева располагает редакция LB.ua.

"Иск Ярынича Константина Владимировича против Супрун Ульяны Надежды о защите чести, достоинства и деловой репутации, возмещении материального ущерба, оставить без удовлетворения", - говорится в судебном решении.

Напомним, в августе 2020 года Константин Ярынич подал в суд на бывшую и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун после того, как она написала в своем фейсбуке об инциденте с его участием. Экс-руководитель МОЗ рассказала, что вечером возле ее дома неизвестный мужчина пихал телефон ей в лицо, вел себя очень нагло, "как бы хотел напугать". После этого мужчина побежал и спрятался в машину. Супрун удалось сфотографировать этот автомобиль. Внутри, помимо прочих, сидел человек, очень похожий на Константина Ярынича.

Как рассказал LB.ua адвокат Ульяны Супрун Анатолий Гасюк, Ярынич пытался обжаловать только одно предложение с ее сообщению, а именно это: "Сейчас Ярынич главный врач Кропивницкого областного онкодиспансера, недавно его поймали на вымогательстве взятки в онкопациентов". Согласно искового заявления, Ярынич требовал признать эту информацию недействительной, а также такой, которая наносит вред его чести и достоинству и порочит его деловую репутацию, которую "получил кропотливым трудом в течение десятилетий" (цитата из искового заявления). Он требовал возмещения морального вреда в размере 1 гривны, а также компенсации 22 тыс. грн за услуги адвоката.

Однако суд отказался признавать информацию о взяточничестве такой, что не соответствует действительности. Дело в том, что слова Ульяны Супрун основывались на ранее опубликованных в СМИ данных. В частности, LB.ua писал, что пациенты Кропивницкого онкодиспансера жалуются в НСЗУ на вымогательство денег за консультации врачей и проведения диагностики по поводу новообразований.

Соответствующее заявление НСЗУ передало также в полицию, открыто уголовное производство по факту нарушения права на бесплатную медицинскую помощь в Кропивницком областном онкодиспансере, главным врачом которого остается Ярынич.

Анатолий Гасюк подчеркнул, что Ярынич не пытался оспорить ни одну публикацию в СМИ, которые были первоисточником информации о коррупции в Кропивницком онкодиспансере, и обратился только с иском против Супрун. 2 сентября Печерский суд три часа рассматривал все приведенные выше факты и документы, и решил отказать Ярыничу в удовлетворении его претензий. Ярынич имеет 30 дней для подачи апелляции.

Константин Ярынич - народный депутат 8 созыва от "Блока Петра Порошенко". Сейчас он является депутатом Кропивницкого городского совета от Европейской солидарности.

В мае 2020 года стало известно, что Ярынич претендует на пост председателя Национальной службы здоровья. Его победу лоббировал тогдашний министр здравоохранения Максим Степанов, однако назначение сорвалось в последний момент.

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