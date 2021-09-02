Резников: минские переговоры мертвые, но мы должны сохранить их

"Если Путин скажет: прекращаем эту войну, - не надо никакого Минска, все тут же закончится".

Резников: минские переговоры мертвые, но мы должны сохранить их
Фото: предоставлено пресс-службой

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, который в связи с болезнью Леонида Кравчука представляет Украину на переговорах Трехсторонней контактной группы, считает этот формат мертвым.

Об этом он сказал в интервью "Лиге".

"Четыре-пять часов ни о чем. В моем кабинете происходят эти онлайн-переговоры. Это мертвая история. Но здесь есть важный момент. Мы должны сохранить этот трек, этот канал коммуникации, хоть и слабенький. Чтобы, когда наступит нужный момент, мы могли им воспользоваться. И конечно - ради людей, которые находятся в тюрьмах, в том числе - в "Изоляции". Более 200 наших людей мы пытаемся забрать оттуда", - пояснил Резников свое мнение.

Он добавил, что Германия и Франция пытаются что-то делать в Нормандском формате, но им также ничего не удается.

"Вопрос не в формате. А в том, о чем говорить. Ну, будут США пятым лидером в Нормандии - что дальше? Должна быть какая-то наполненность. Пока россияне не выполнили даже те обещания, которые Путин давал на саммите в 2019 году в Париже. У нас есть еще Будапештский меморандум. и именно США и Великобритания там участники. Почему бы не начать там вести консультации? Пригласив туда Германию и Францию", - сказал он.

Резников подчеркнул, что решения относительно войны в Донбассе принимаются не на переговорах ТКГ, а в Кремле.

"Если Путин приедет в Берлин, в Вену, - все равно, и скажет: прекращаем эту войну, - не надо никакого Минска, все тут же закончится", - сказал он.

Для начала, добавил Резников, достаточно будет хотя бы прекратить стрелять.

Напомним, еще в феврале министр иностранных дел Дмитрий Кулеба говорил, что "минский процесс скорее жив, чем мертв".

5 сентября 2014 года в столице Беларуси были подписаны так называемые Минские соглашения. После того в Минске начали проводить заседания Трехсторонней контактной группы (Украина, ОБСЕ, РоSSия) по поводу их выполнения. С 2020 года переговоры проходят в режиме онлайн из-за пандемии коронавирусной болезни.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
"Слуги народа" пытаются замести следы ДТП с участием нардепа Трухина"Слуги народа" пытаются замести следы ДТП с участием нардепа Трухина
Зеленский выразил соболезнования семьям жертв теракта в АфганистанеЗеленский выразил соболезнования семьям жертв теракта в Афганистане
UA:Первый отказался от партнерства с СТБ в проведении национального отбора на Евровидение
В Одессу доставили 133 беженцев из АфганистанаВ Одессу доставили 133 беженцев из Афганистана
1 сентября начнется избирательный процесс на промежуточных выборах в Херсонской и Черкасской областях1 сентября начнется избирательный процесс на промежуточных выборах в Херсонской и Черкасской областях
Блок рекламы


Похожие новости
Талибы считают, что афганские женщины должны оставаться дома "по соображениям безопасности"Талибы считают, что афганские женщины должны оставаться дома "по соображениям безопасности"
Украина, США и Германия провели в Киеве переговоры о "Северном потоке - 2"Украина, США и Германия провели в Киеве переговоры о "Северном потоке - 2"
ВСУ должны готовиться к наступательным действиям для освобождения оккупированных территорий, - ЗалужныйВСУ должны готовиться к наступательным действиям для освобождения оккупированных территорий, - Залужный
Украина правильно делает, что отказывается вести прямые переговоры с представителями ОРДЛО, - МеркельУкраина правильно делает, что отказывается вести прямые переговоры с представителями ОРДЛО, - Меркель
Организаторы: декорации на Майдане должны были показать всю историю Украины, в том числе - Революцию ДостоинстваОрганизаторы: декорации на Майдане должны были показать всю историю Украины, в том числе - Революцию Достоинства
Президент Афганистана подаст в отставку, продолжаются переговорыПрезидент Афганистана подаст в отставку, продолжаются переговоры
РоSSия готовится к размещению ядерного оружия в Крыму, - РезниковРоSSия готовится к размещению ядерного оружия в Крыму, - Резников
Лукашенко посоветовал Зеленскому пойти на прямые переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР"Лукашенко посоветовал Зеленскому пойти на прямые переговоры с главарями "ДНР" и "ЛНР"
Переговоры о транзите газа нужно вести с "Газпромом", но без Германии, - ВитренкоПереговоры о транзите газа нужно вести с "Газпромом", но без Германии, - Витренко
Успех на переговорах ТКГ во многом зависит от модератора ОБСЕ, - РезниковУспех на переговорах ТКГ во многом зависит от модератора ОБСЕ, - Резников
Последние новости
Подгружаем последние новости