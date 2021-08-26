Адвокаты Порошенко обращаются в суд из-за действий полиции в расследовании нападения

Они заявили, что полиция не зарегистрировала в течение суток, как это предусмотрено законом, заявление о преступлении именно по 346 статье УК.

Действия полиции по делу о нападении на пятого президента, лидера партии "Европейская Солидарность" Петра Порошенко обжалуют в суде. Об этом возле Печерского суда журналистам сообщили адвокаты Порошенко Игорь Головань и Илья Новиков, заявили в пресс-службе " ЕС ".

Адвокаты считают, что исполнителя преступления прикрывают, а само преступление пытаются квалифицировать как хулиганство.

"Это позорное нападение на пятого президента Петра Порошенко, которое состоялось на празднике Дня Независимости. Заказчик этого преступления имеет большие возможности, чтобы заставить Национальную полицию не регистрировать заявление о преступлении, игнорировать заявления граждан и народных депутатов", - заявил Головань.

Он добавил, что состав преступления соответствует ст. 346 УК Украины - нападение на политического деятеля. Но полиция квалифицирует это как хулиганство.

"Именно поэтому мы вынуждены оспаривать бездействие Национальной полиции, которая не зарегистрировала в течение суток, как это предусмотрено законом, заявление о преступлении именно по 346 статье УК", - говорит Игорь Головань.

Новиков, в свою очередь, заявил, что жалоба на бездействие полиции имеет целью зафиксировать, почему действия полиции противоречат закону.

"Мы опасаемся, что этот человек может просто исчезнуть. Поэтому мы считаем, что регистрация уголовного производства в соответствии с законом по правильной статье обеспечит возможность не только надлежащего расследования, установления организаторов. Но и спасти этого человека, которую втянули в это преступление", - предостерегает адвокат Головань.

Депутат Киевсовета Виктор Кононенко напомнил, что 24 августа подал заявление о преступлении, однако правоохранители его игнорируют.

"Я подавал заявление как участник Марша Патриотов, который был свидетелем нападения на пятого Президента Украины. Подавал сообщение о преступлении, предусмотренном статьями 112, 344, 346 Уголовного кодекса Украины, которое было правоохранительными органами проигнорировано. Мы хотим объективного расследования. Мы не ставим себе целью посадить этого нападающего. Человека просто подставили заказчики, подставила действующая власть", - убежден Кононенко.

Народный депутат Максим Саврасов тоже является заявителем по делу.

Нападение на Петра Порошенко было осуществлено 24 августа в самом центре столицы, где он участвовал в многотысячном Марше Патриотов. Политик вместе с семьей погибшего морпеха Ярослава Журавля в это время возлагал цветы к Мемориалу Героев Небесной Сотни.

Мужчина, который облил зеленкой Порошенко, оказался уроженцем Черниговской области, 1999 года рождения.