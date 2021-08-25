На День Независимости на Донбассе погиб старший сержант Вячеслав Питько

Воин погиб от вражеской пули 24 августа.

На День Независимости на Донбассе погиб старший сержант Вячеслав Питько
Фото: Макс Левин

На Донбассе на День независимости, 24 августа, погиб старший сержант Вячеслав Питько.

Имя погибшего назвала пресс-служба оперативно-тактической группировки "Восток".

"С грустью сообщаем, что вчера, во время несения службы на взводном опорном пункте, от вражеской пули погиб старший сержант Вячеслав Павлович Питько. Это невосполнимая потеря для страны, для армии, для семьи, друзей и собратьев", – говорится в сообщении, опубликованном в среду, 25 августа.

Вячеслав Питько
Фото: facebook.com/otueast
Вячеслав Питько

Командование ОТГ отметило, что погибший достойно и ответственно нес службу, был добрым и надежным товарищем, настоящим патриотом Украины.

Ранее сообщалось, что 24 августа на Донбассе погиб украинский военный Александр Аксенов из Борисполя. Он получил смертельное ранение в ходе обстрела позиций в зоне ответственности оперативно-тактической группировки "Восток".

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