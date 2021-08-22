"Мелочность и слабость власти", - Кличко прокомментировал инцидент с визитом Меркель

Мэр столицы считает, что это ослабляет позиции Украины.

"Мелочность и слабость власти", - Кличко прокомментировал инцидент с визитом Меркель
Фото: facebook/Кличко - мэр

Власть демонстрирует мелочность и слабость во внешней политике вместо консолидации усилий. Лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал утренний инцидент в аэропорту "Борисполь", когда его не пропустили на предусмотренную протоколом встречу канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Он отметил, что власти, "к сожалению, демонстрируют слабость во внешней политике".

"Убежден, во внешней политике власть должна демонстрировать консолидацию усилий, а не мелочность и слабость. А пока, к сожалению, демонстрирует слабость ... Тем самым ослабляя позиции Украины!" - отметил Кличко.

Он отметил, что вместо того, чтобы думать, как укреплять украинско-немецкие отношения, на Банковой полночи разрабатывали план, как не допустить встречи Меркель с Кличко.

Ранее Виталий Кличко сообщил, что охрана не пропустила его в аэропорту "Борисполь", где по протоколу он должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. "Прибыл в аэропорт "Борисполь", где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду", - отметил Кличко.

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