РоSSийские наемники разместили тяжелую технику вблизи линии соприкосновения на востоке Украины

Указанные действия могут свидетельствовать об усилении подразделений на линии соприкосновения с целью увеличения вооруженных провокаций и дальнейшего обострения ситуации.

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников, которые зафиксированы наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и обнародованы в отчете от 12 августа 2021 года.

Как сообщает пресс-служба штаба ООС, незаконные вооруженные формирования продолжают пренебрегать требованиями по размещению вооружения и военной техники, нарушая как линии отвода, так и размещая ее в зоне безопасности.

На неподконтрольных правительству территориях, на полигоне близ населенного пункта Новоселовка, с нарушением линии отвода размещены 3 единицы самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" и 15 единиц танков, в районе безопасности - 7 единиц БМП.

"Указанные действия могут свидетельствовать об усилении подразделений на линии соприкосновения с целью увеличения вооруженных провокаций и дальнейшего обострения ситуации. РоSSийские оккупационные войска в очередной раз запретили передвижение команде Миссии на блокпосту вблизи населенного пункта Староласпа и задержали на полчаса на блокпосту у населенного пункта Дебальцево", - говорится в сообщении.

Кроме того, в населенном пункте Новая Марьевка прокремлевские наемники открыли огонь из стрелкового оружия (15 очередей) по БПЛА СММ малого радиуса действия, о полете которого сообщалось заранее.

"Вышеупомянутые факты еще раз подтверждают нежелание представителей незаконных вооруженных формирований РФ выполнять ранее достигнутые договоренности", - отмечают в штабе ООС.

Напомним, с начала этого периода в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.