РоSSийские наемники разместили тяжелую технику вблизи линии соприкосновения на востоке Украины

Указанные действия могут свидетельствовать об усилении подразделений на линии соприкосновения с целью увеличения вооруженных провокаций и дальнейшего обострения ситуации.

РоSSийские наемники разместили тяжелую технику вблизи линии соприкосновения на востоке Украины
Архив
Фото: informvest.com

Украинская сторона СЦКК сообщает о грубых нарушениях со стороны вооруженных формирований РФ и ее наемников, которые зафиксированы наблюдателями Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ и обнародованы в отчете от 12 августа 2021 года.

Как сообщает пресс-служба штаба ООС, незаконные вооруженные формирования продолжают пренебрегать требованиями по размещению вооружения и военной техники, нарушая как линии отвода, так и размещая ее в зоне безопасности.

На неподконтрольных правительству территориях, на полигоне близ населенного пункта Новоселовка, с нарушением линии отвода размещены 3 единицы самоходных артиллерийских установок 2С1 "Гвоздика" и 15 единиц танков, в районе безопасности - 7 единиц БМП.

"Указанные действия могут свидетельствовать об усилении подразделений на линии соприкосновения с целью увеличения вооруженных провокаций и дальнейшего обострения ситуации. РоSSийские оккупационные войска в очередной раз запретили передвижение команде Миссии на блокпосту вблизи населенного пункта Староласпа и задержали на полчаса на блокпосту у населенного пункта Дебальцево", - говорится в сообщении.

Кроме того, в населенном пункте Новая Марьевка прокремлевские наемники открыли огонь из стрелкового оружия (15 очередей) по БПЛА СММ малого радиуса действия, о полете которого сообщалось заранее.

"Вышеупомянутые факты еще раз подтверждают нежелание представителей незаконных вооруженных формирований РФ выполнять ранее достигнутые договоренности", - отмечают в штабе ООС.

Напомним, с начала этого периода в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Крищенко ушел с должности начальника полиции КиеваКрищенко ушел с должности начальника полиции Киева
Критик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасностиКритик "Северного потока-2" Хохштейн назначен советником госсекретаря по вопросам энергобезопасности
Послы стран НАТО соберутся на заседание из-за обострения ситуации в АфганистанеПослы стран НАТО соберутся на заседание из-за обострения ситуации в Афганистане
Зеленский посетил военные учения на острове ЗмеиныйЗеленский посетил военные учения на острове Змеиный
Суд оправдал бывшего ректора ХНУВС АлимпиеваСуд оправдал бывшего ректора ХНУВС Алимпиева
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSийские наемники обстреляли Невельское из гранатометов и пулеметовРоSSийские наемники обстреляли Невельское из гранатометов и пулеметов
Оригинал Конституции и гетманскую булаву Пилипа Орлика разместили в экспозиции в Софии КиевскойОригинал Конституции и гетманскую булаву Пилипа Орлика разместили в экспозиции в Софии Киевской
Полиция задержала руководителя ГПЗКУ при попытке выехать из УкраиныПолиция задержала руководителя ГПЗКУ при попытке выехать из Украины
РоSSийские оккупанты пять раз обстреляли позиции ОС на ДонбассеРоSSийские оккупанты пять раз обстреляли позиции ОС на Донбассе
МИД рекомендует гражданам Украины немедленно покинуть территорию АфганистанаМИД рекомендует гражданам Украины немедленно покинуть территорию Афганистана
В МИД прокомментировали "обеспокоенность" РоSSии ситуацией з безопасностью на востоке УкраиныВ МИД прокомментировали "обеспокоенность" РоSSии ситуацией з безопасностью на востоке Украины
РоSSийские наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на ДонбассеРоSSийские наемники восемь раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Венгрия разрешила въезд из Украины без тестов и прививокВенгрия разрешила въезд из Украины без тестов и прививок
РоSSийские оккупанты открывали огонь возле ЮжногоРоSSийские оккупанты открывали огонь возле Южного
В колонии "ДНР" убили трех осужденных украинцев, среди которых чемпион Украины по дзюдо Евгений СотниковВ колонии "ДНР" убили трех осужденных украинцев, среди которых чемпион Украины по дзюдо Евгений Сотников
Последние новости
Подгружаем последние новости