Латвия вслед за Литвой объявила чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью из-за мигрантов

С пятницы задержали почти три сотни нелегалов.

Латвия вслед за Литвой объявила чрезвычайную ситуацию на границе с Беларусью из-за мигрантов
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Фото: euroradio.fm

Правительство Латвии ввело режим чрезвычайной ситуации на границе с Беларусью. Он будет действовать с 11 августа по 10 ноября в приграничных краях (районах) и городе Даугавпилс, расположенном в 20 км от границы.

Как сообщает "Делфи", такой режим позволяет пограничникам использовать физическую силу и специальные средства, чтобы немедленно возвращать в Беларусь людей, которые незаконно перешли государственную границу. Контролировать возвращение мигрантов будут военные и полиция.

На территории, где действует режим чрезвычайной ситуации, не будут приниматься заявления о предоставлении статуса беженца или альтернативных статусов.

Решение правительства Латвии связано с резким увеличением количества нелегальных мигрантов, которые приходят из Беларуси. Начиная с 6 августа по утро 10 августа за незаконное пересечение латвийско-белорусской границы задержаны 283 человека, а в целом за этот год на этой границе задержали 343 нарушителя.

Начальник Государственной пограничной охраны Латвии Гунтис Пуятс рассказал, что мигранты прибывают из Беларуси большими группами - по 30 и более человек. Многие из нелегалов не знали, что находятся в Латвии, и думали, что сразу попадут в Германию.

Власти Латвии уже усилили надзор и мобилизовали пограничников и армию к границе. Также помогает Европейское агентство по приграничной и береговой охране Frontex.

Напомним, что в Литве объявили режим экстремальной ситуации из-за наплыва мигрантов еще в начале июля. Там начали разворачивать колючую проволоку в местах, где часто переходят границу, и планируют отгородиться от Беларуси четырехметровым забором.



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