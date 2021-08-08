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2021-08-08
Медики экстренно эвакуировали травмированного военнослужащего в Одессу
Военного доставили из Херсона в Одесский военный госпиталь.
Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic
Военные медики Николаевского военного госпиталя экстренно эвакуировали вертолетом из Херсона в Одессу травмированного военнослужащего.
Об этом сообщилив командовании Медицинских сил ВСУ.
В Херсонской областной клинической больнице военному оказали помощь для устранения угрожающих жизни последствий травм и подготовили к эвакуации.
С аэродрома Одессы карета скорой помощи доставила пациента в Одесский военный госпиталь.
Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic
Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic
Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic
Напомним, в субботу, 7 августа, в зоне боевых действий на Донбассе двое украинских военных получили ранения. Состояние здоровья одного воина - тяжелое. Другого - удовлетворительное.
27 июля в госпиталь в Харькове направили двух раненных на Донбассе женщин-военнослужащих.