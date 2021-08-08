Медики экстренно эвакуировали травмированного военнослужащего в Одессу

Военного доставили из Херсона в Одесский военный госпиталь.

Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

Военные медики Николаевского военного госпиталя экстренно эвакуировали вертолетом из Херсона в Одессу травмированного военнослужащего.

Об этом сообщилив командовании Медицинских сил ВСУ.

В Херсонской областной клинической больнице военному оказали помощь для устранения угрожающих жизни последствий травм и подготовили к эвакуации.

С аэродрома Одессы карета скорой помощи доставила пациента в Одесский военный госпиталь.

Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

Фото: facebook.com/Ukrmilitarymedic

Напомним, в субботу, 7 августа, в зоне боевых действий на Донбассе двое украинских военных получили ранения. Состояние здоровья одного воина - тяжелое. Другого - удовлетворительное.

27 июля в госпиталь в Харькове направили двух раненных на Донбассе женщин-военнослужащих.

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