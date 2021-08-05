Великобритания передаст ВМС Украины два боевых корабля

Сегодня оба судна официально выведены из состава королевского флота.

Два противоминных корабля класса Sandown "Ремзи" и "Блайт" официально выведены из состава военно-морского флота Великобритании. В дальнейшем они будут переданы военно-морским силам Украины.

Об этом сообщает пресс-служба королевского флота Британии.

"Корабли противоминной защиты класса Sandown прошли долгий путь длиной в 175 тысяч миль в течение 21 года в случае "Ремзи" и 185 тысяч миль за 20 лет для "Блайт", поддерживая операции на Ближнем Востоке, вокруг Великобритании или выполняя обязанности НАТО в водах Северной Европы и Средиземного моря", - говорится в сообщении.

На замену этим кораблям придет инициатива Project Wilton по внедрению автономных/беспилотных лодок и систем для добычи полезных ископаемых.

"Блайт" и "Ремзи" будут наслаждаться новой жизнью в Черном море. После завершения дальнейших работ над двумя судами они будут переданы ВМС Украины", - сказано в сообщении.

Корабли класса Sandown имеют водоизмещение 450 тонн. Их длина - 52,6 метров, ширина - 10,5 метров, осадка - 2,4 метров. Они оснащаются дизельной и электрической силовой установкой. Максимальная скорость - 13 узлов. Корабли имеют на борту 30-мм боевой модуль и три пулемета калибром 12,7 мм. Они также оснащаются автоматизированной системой управления противоминными действиями Atlas Elektronik IMCMS.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки к концу года передадут Украине три катера типа Island. Первые два катера типа Island - P190 "Славянск" и P191 "Старобельск" - вошли в состав Военно-морских сил Украины в ноябре 2019 года.